Szef BBN pytany o Nuclear Sharing. Tak wytłumaczył słowa Andrzeja Dudy

Gościem „Kropki nad I” był Jacek Siewiera. Szef BBN był pytany o deklarację prezydenta Andrzeja Dudy na temat Nuclear Sharing. W wywiadzie dla „Faktu” prezydent przyznał, że „zgłosił naszą gotowość” do udziału w programie. – To temat rozmów polsko-amerykańskich od pewnego czasu. Ja na ten temat już rozmawiałem kilkakrotnie. Nie ukrywam, że pytany o to, zgłosiłem naszą gotowość – mówił Andrzej Duda. Wywołało to reakcję rządu.

– Czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem Dudą, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa – podkreślił Donald Tusk.

Jacek Siewiera o Nuclear Sharing. Mówił o rozmowach z sojusznikami

Jacek Siewiera powiedział, ze prezydent przedstawił w „Fakcie” stanowisko państwa polskiego, które obowiązywało na przestrzeni ostatnich lat. Zaznaczył, że dotyczy to tylko gotowości udziału w tym programie.

Monika Olejnik dopytywała, z kim rozmawiał ostatnio prezydent Andrzej Duda na temat tego programu, za granicą. Jacek Siewiera odpowiedział, że „przez wiele lat temat był podnoszony”. Dopytywany z kim toczyły się rozmowy i z którymi sojusznikami, nie wskazał konkretnie, ale powiedział, że rozmowy toczyły się w Biały Domu.

– Ambasador Georgette Mosbacher podniosła ten temat, mówiąc, że gdyby Niemcy zrezygnowały, Polska byłaby gotowa to zobowiązanie przyjąć – powiedział.

Na uwagę, że o tym Mosbacher nie decyduje o rozmieszczeniu broni nuklearnej, Jacek Siewiera powiedział, że temat był podnoszony wielokrotnie między innymi w gronie sojuszników NATO. Zapytany, czy prezydent będzie o tym rozmawiał z premierem, powiedział, że docenia powściągliwe słowa prezydenta Dudy ws. Nuclear Sharing oraz równie powściągliwe słowa premiera Donalda Tuska w tej sprawie.

Departament Stanu USA, pytany o tę sprawę przez Wirtualną Polskę przekazał, że „Polska jest niezastąpionym sojusznikiem, partnerem i przyjacielem Stanów Zjednoczonych i odgrywa kluczową rolę w NATO”. „Nieustannie dostosowujemy naszą postawę nuklearną do potrzeb. Nie zaobserwowaliśmy jednak żadnych oznak przygotowań Rosji do użycia broni nuklearnej” – podano w komunikacie.

Czytaj też:

Szef MSZ reaguje na słowa Dudy ws. broni jądrowej. „Przypominam”Czytaj też:

Szef kancelarii premiera krytykuje ruch Dudy: To zbyt daleko idąca deklaracja