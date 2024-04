Kiepskie wieści dla Andrzeja Dudy. Polacy stawiają sprawę jasno

W 2025 roku kończy się druga kadencja Andrzeja Dudy. Prezydent nie będzie mógł się ubiegać o kolejną, ponieważ takiej możliwości nie przewiduje konstytucja. Chociaż do tego czasu zostało jeszcze wiele miesięcy, już teraz pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłej kariery zawodowej Andrzeja Dudy. Sam prezydent na razie nie chce komentować żadnych plotek dotyczących swojej politycznej przyszłości.

Andrzej Duda zostanie liderem prawicy?

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”, ankietowanych zapytano, czy Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury mógłby (ich zdaniem) zostać liderem prawicy w Polsce. Spekulacje w tej sprawie nasiliły się po tym, jak po wyborach parlamentarnych na jesieni polityk podkreślał, że opowiada się za „koalicją polskich spraw”, do której — oprócz PiS — zapraszał Konfederację i PSL

Taki scenariusz jest mało prawdopodobny dla ponad połowy badanych – 50,9 proc. Przeciwnego zdania jest 24,1 proc. respondentów a 25 proc. nie ma w tej sprawie jasno sprecyzowanej opinii.

Sondaż. Tak Polacy oceniają Andrzeja Dudę

Przyszłego lidera prawicy nie widzi w Andrzeju Dudzie 6 na 10 Polaków z wyższym wykształceniem. Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research dodaje, że perspektywę objęcia przez Andrzeja Dudę roli lidera prawicy szczególnie negatywnie oceniają osoby z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (66 proc.), a także ci, których miesięczny dochód netto wynosi od 5001 zł do 7000 zł (63 proc.). Wyjątkowo krytyczne wobec ewentualnego przywództwa Andrzeja Dudy na prawicy są także respondenci w wieku od 35 do 49 lat (55 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 kwietnia 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

