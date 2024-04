Protasiewicz atakuje Kukiza po wywiadzie dla „Wprost”. „Damski bokser”

– On od dawna ma ten problem, zresztą nie on jeden, może koledzy, zamiast po cichu go gnoić, podaliby mu rękę? – powiedział Paweł Kukiz w wywiadzie dla „Wprost”, komentując aktywność Jacka Protasiewicza w mediach społecznościowych. Na naszej grafice promującej rozmowę Agnieszki Niesłuchowskiej znalazł się również cytat lidera Kukiz’15.

Jacek Protasiewicz uderzył w Pawła Kukiza

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. „O! Czekałem, kiedy drugi ‘damski bokser’ się odezwie w solidarności z Robertem Mazurkiem. I oto On! Sejmowa ‘Szmata’- znany pacjent ośrodka leczeczenia odwykowego w Woskowicach Małych…podobno pytają tam,kiedy wróci, bo gołym okiem widać, ze Jasio Wędrowniczek sypia z nim niemal co noc” – napisał Protasiewicz (pisownia oryginalna – red.).

Były wicewojewoda dolnośląski ochoczo wchodził również w dyskusję z internautami. „Kiedyś – naprawdę dobry muzyk, ale Johny Walker każdy głos zamieni -prędzej, czy później- w Himilsbacha” – ocenił Kukiza. „Prawda o tych dwóch ochlejmordach to ostra jazda? Dla mnie to tylko i po prostu prawda”.. – skomentował z kolei sugestie innego użytkownika platformy X (dawny Twitter).

Robert Mazurek na celowniku byłego wicewojewody

Protasiewicz już wcześniej w nieparlamentarnych słowach wyrażał się o Robercie Mazurku. We wtorek dziennikarz zamieścił zdjęcie z gazety o tym, że były wicewojewoda oświadczył się Darii Brzezickiej. „Love story trwa w najlepsze” – stwierdził Mazurek.

„Chyba czyta wszystko,co o mnie napiszą,a po ‘Super Express’ sięga wcześniej niż Senior.Widać-czuje miętę. Podobno nawet nagrał jakiś filmik o mnie,ale nie obejrzę,bo-jak już napisałem-brzydzę się ‘damskimi bokserami’ i ich wytworami” – napisał Protasiewicz.

Protasiewicz nie odpuszcza dziennikarzowi

Dziennikarz odnosił się także do pierwszych wpisów byłego wicewojewody z połowy kwietnia, które zapewniły mu uwagę opinii publicznej. „Skoro do teraz go trzyma, to cały X ma tylko dwa pytania: a) Czym on się tak zaprawił?! b) Gdzie to można kupić?” – skomentował Mazurek.

„Robuś,wszystko to Twoje rekomendacje! Wszyscy przecież wiedzą,że ukrywasz swój alkoholizm pod pojęciem konesera… a koszula w kwiaty ma odwracać uwagę porannych gości od nieświeżego oddechu…nieźle się kryjesz,ale brat cię zdemaskował.Kaska w rodzinie musi się zgadzać, jak zawsze!” – odpowiedział mu Protasiewicz.

