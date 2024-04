Taka decyzja Tuska byłaby „gigantycznym ryzykiem”. „Porażka wstrząsnęłaby całą formacją”

Eliza Olczyk, „Wprost”: Czy niezbyt wysoka frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych, to wynik zmęczenia ludzi kolejnymi wyborami czy zniechęcenia do polityki?

Prof. Rafał Chwedoruk: Od wyborów 15 października ubiegłego roku, kiedy frekwencja sięgnęła prawie 74 proc., każde następne wybory porównujemy do tamtego wydarzenia. Jeszcze wiele razy będziemy się do niego odnosić, za każdym razem konstatując gorszą frekwencję, bo powtórzenie 2023 roku będzie bardzo trudne. A wybory samorządowe są dosyć specyficzne, młodsze generacje wyborców są bardzo mobilne – migrują z powodu pracy, nauki, interesów, miłości i to utrudnia głosowanie w wyborach samorządowych.

Zresztą młodzi ludzie są mniej zainteresowani lokalnymi tematami. Warto też zauważyć, że wybory na prezydentów miast wiążą się z różnymi konfiguracjami politycznymi w zapleczu kandydatów. Nie wszędzie PO walczy z PiS, a inne pojedynki mniej nas interesują. I to się wszystko złożyło na niższą frekwencję w drugiej turze wyborów samorządowych.

Czy możemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski, jeżeli chodzi o wybory do europarlamentu, czy zupełnie nie?

Wniosek jest jeden – frekwencja w wyborach europejskich będzie jeszcze niższa. Po pierwsze zawsze była niska, a po drugie od tych wyborów praktycznie nic nie zależy.

Wybory do Europarlamentu zawsze były festiwalem żelaznych elektoratów i nic nie wskazuję na to, by tym razem miało być inaczej. To jest wiadomość bardzo dobra dla PiS-u.

Bo ma większy żelazny elektorat, niż PO?