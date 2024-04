Bodnar podjął kroki ws. „nagiego prokuratora”. Jest decyzja sądu

W pierwszej połowie marca PK przekazała, że Bodnar złożył odwołanie po tym, gdy umorzono postępowanie dyscyplinarne. „Prokurator jest obwiniony o popełnienie deliktu dyscyplinarnego w postaci uchybienia godności urzędu polegającego na przemieszczaniu się w stanie nietrzeźwości i nago na terenie Świdnicy” – czytamy.

Świdnica. Powraca głośna sprawa „nagiego prokuratora”



W marcu prokuratura informowała w komunikacie, że sprawa „nieobyczajnego wybryku” została rozpatrzona. „Zachowanie wyczerpało znamiona wykroczenia” – napisano. Jak czytamy w Kodeksie wykroczeń: „Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany”.

O sprawie ten rozpisywały się swego czasu media. Do zdarzenia miało dojść we wrześniu 2021 roku. 38-letni mężczyzna wszedł wtedy do sklepu spożywczego, by kupić piwo. Sęk w tym, że był zupełnie nagi. Informował o tym m.in. lokalny serwis swidnica24.pl. W sieci zaczęły krążyć też zdjęcia prokuratora.

Jak ujawniła w drugiej połowie marca redakcja „Gazety Wyborczej”, prokurator miał w 2020 roku proponować jednej z kobiet – zatrudnionej w sądzie - „lekcje pływania”. Powiedział, że udziela je „kobietom” i prosił, by poleciła go koleżankom. Sęk w tym, że oprócz wiadomości, w których reklamował swoje usługi, wysłał jej także swoje nagie zdjęcie – miał założone jednie gogle. Później „przeprosił”, widząc jej brak reakcji. Powiedział, że doszło do „pomyłki”.

Uwzględniono odwołanie Bodnara. Sprawa zostanie rozpatrzona raz jeszcze

PK w marcu informowała, że „podstawą umorzenia było uznanie, iż u obwinionego wystąpiło upojenie atypowe, które wyłączało jego poczytalność w chwili zdarzenia”. Bodnar nie zgodził się z tą decyzją i zaskarżył orzeczenie – informowała rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak.

24 kwietnia prokuratura przekazała, że odwołanie „uwzględniono”. „Sprawę przekazano rzecznikowi do ponownego rozpoznania celem kontynuowania postępowania dowodowego” – czytamy.

