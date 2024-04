Radosław Sikorski wygłosi expose. „Zwrot, jak pojawienie się Blade Runnera”

W czwartek 25 kwietnia o godz. 9.00 rozpocznie się drugi dzień 10. posiedzeniu Sejmu. Na początku posłowie zajmą się informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku, zwaną expose. – Jest ono skierowane nie tylko do polityków, przede wszystkim do Państwa, do wszystkich obywateli – zauważył Radosław Sikorski podczas krótkiej zapowiedzi wydarzenia.

Informacja szefa MSZ mówi, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna polskiego rządu. Diagnozuje pozycję Polski, przedstawia jej perspektywy, zagrożenia oraz wskazuje, jak będzie wyglądać przyszłość Ojczyzny. Na ten punkt obrad przewidziano dziewięć godzin. Samo wystąpienie Sikorskiego ma potrwać godzinę, a potem odbędzie się dyskusja. Do Sejmu ma przybyć Andrzej Duda. Szef polskiej dyplomacji przekaże w czwartek prezydentowi założenia polskiej polityki zagranicznej na bieżący rok.

Andrzej Duda obecny na expose Radosława Sikorskiego

Szefowa Kancelarii Prezydenta powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że w środę Sikorski spotkał się z prezydentem w związku z planowanym expose szefa MSZ i odbył konsultacje. Grażyna Ignaczak-Bandych zaznaczyła, że prezydent „zawsze jest na każdym tego typu wydarzeniu”. W Sejmie mają pojawić się także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Założenia polskiej dyplomacji przyjął już rząd. Sikorski przedstawił je również sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na zamkniętym posiedzeniu. Szef MSZ ma podczas wystąpienia obalić szereg „mitów” ws. polityki zagranicznej, powstałych za rządów PiS. Według „Gazety Wyborczej” Sikorski „zapowie zwrot” w polskiej polityce zagranicznej. Sikorski ma wyliczyć „sześć błędnych założeń” poprzedników i zapowiedzieć ich całkowitą zmianę.

Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku

Minister spraw zagranicznych ma też „przedstawić opozycji ofertę współpracy w tworzeniu nowej polskiej polityki zagranicznej pod warunkiem powrotu na europejską, prozachodnią stronę mocy”. Sikorski ma też odbudować służbę zagraniczną. Oprócz zapowiedzi gruntownych zmian ma poruszyć kwestię sporu z prezydentem Dudą o odwoływanie ambasadorów.

Wiceszef resortu skomentował w Polskim Radiu 24, że expose szefa polskiej dyplomacji „to będzie taki zwrot, jak pojawienie się Blade Runnera, ponieważ to jest zwrot ku polityce silnej, wspólnej polityki obronnej, silnej Polski”. Wiceszef MSZ zapewnił, że ludzie będą pod wrażeniem.

