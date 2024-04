Premier Tusk ogranicza aktywność. „Konieczne jest podjęcie leczenia”

W czwartek 25 kwietnia rano Donald Tusk pojawił się w Sejmie podczas expose Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Premier zasiadł jak zwykle w rządowych ławach obok wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i normalnie prowadził rozmowę z nim i innymi współpracownikami z Rady Ministrów. Chwilę po południu okazało się jednak, że szef rządu jest chory.

Tusk ma zapalenie płuc. „Ograniczy aktywność publiczną”

Komunikat dotyczący stanu zdrowia premiera został opublikowany na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w kanale Centrum Informacyjnego Rządu w portalu X.

„W najbliższych dniach Premier Donald Tusk ograniczy aktywność publiczną. Jest to związane ze stwierdzonym zapaleniem płuc, w związku z czym konieczne jest podjęcie leczenia. Po zakończeniu kuracji Donald Tusk powróci do swoich obowiązków” – czytamy w nim.

Do informacji o swojej chorobie w mediach społecznościowych odniósł się również sam premier.

„Po krótkiej (mam nadzieję) przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty. 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników” – napisał.

Andrzej Duda zaprasza Donalda Tuska

Jeszcze przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o chorobie Donalda Tuska, prezydent Andrzej Duda zaprosił szefa rządu na rozmowy. Jednym z tematów ma być ewentualny udział Polski w programie Nuclear Sharing.

– Wystosowałem dzisiaj zaproszenie do pana premiera Donalda Tuska na 1 maja przed południem do Pałacu Prezydenckiego – ogłosił prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił prezydent, data spotkania jest nieprzypadkowa i przypada na 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

O spotkanie w sprawie Nuclear Sharing premier zabiegał osobiście. – Czekam z niecierpliwością, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa – mówił w poniedziałek Donald Tusk.

Podjęcie tematu potwierdził Andrzej Duda. – Mam nadzieję omówić z panem premierem kwestie Nuclear Sharing, którą chciał ze mną omówić. Wiele razy już mówiliśmy na ten temat, więc powinien znać nasze stanowisko w tej sprawie, ale chętnie z nim na ten temat porozmawiam – zapewnił prezydent.

Prezydentowi zależy, żeby poruszyć z premierem również inne wątki, m.in. zbliżającą się prezydencję Polski w Unii Europejskiej.

Nie wiadomo, czy ze względu na zapalenie płuc do spotkania premiera z prezydentem dojdzie 1 maja.

