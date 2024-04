Ponad 7 mln euro kary dla Polski. Chodzi o niewdrożoną dyrektywę

Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek przyjąć regulacje niezbędne do wdrożenia dyrektywy do 17 grudnia 2021 r. 10 marca 2023 r. Komisja Europejska postanowiła skierować sprawę niewdrożenia odpowiednich przepisów przez nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten wydał orzeczenie: Polska ma zapłacić siedem mln euro ryczałtu oraz okresową karę w wysokości 40 tys. euro dziennie.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Wysoka kara dla Polski

W reakcji na tę informację Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniało, że 17 kwietnia 2024 r. do Sejmu trafił przygotowany w resorcie rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów.

„Szybki proces legislacyjny to odpowiedź na wieloletnie zaległości w implementacji unijnej dyrektywy.Niestety za zaniedbania rządu PiS, Polska zapłaci kary. Dzięki szybkim działaniom ministerstwa i rządu ich skala będzie ograniczona” – poinformował resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie.

Wspomniana dyrektywa ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgłaszającym naruszenia unijnego prawa.

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów 2 kwietnia. Dokument przedłożony przez Ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk zakłada ochronę osób zgłaszających naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą.

Od „zwykłego” skarżącego sygnalistę odróżnia działanie w interesie publicznym. Sygnalista dokonuje zgłoszenia, by chronić dobro wspólne, a nie swój interes osobisty lub członków najbliższej rodziny. Ponadto, aby korzystać ze statusu sygnalisty, zgłaszający powinien być przekonany, ze podawane przez niego informacje są prawdziwe.

Sygnalista może być narażony na działania odwetowe po dokonaniu zgłoszenia, dlatego konieczne jest zapewnienie ochrony takim osobom. Pozbawienie źródła zarobkowania, mobbing, pozbawienie awansu, nagrody czy premii – to działania odwetowe, przed którymi chronić ma ustawa.

