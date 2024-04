Zmiany na listach PiS do Europarlamentu. „Prezes dostał sondaż i przesunął Kurskiego”

Komitet polityczny PiS zatwierdził listy do Parlamentu Europejskiego, ale już po jego zakończeniu doszło na nich do zmiany. „Życzliwi” przynieśli prezesowi sondaż dotyczący Kurskiego. – Prezes po komitecie dostał badania, że start Kurskiego z jedynki nie podoba się ludziom i go wymienił na Wąsika – opowiada nasz rozmówca z PiS.

Na niektórych politykach partii Jarosława Kaczyńskiego start do Europarlamentu został wymuszony, inni cieszą się, że mogą zawalczyć o miejsce w PE ze znanymi europosłami. Niezadowoleni są ci, którzy kończą kadencję w Brukseli. – Kaczyński tak zmusza polityków z pierwszymi miejscami na liście do wytężonej pracy, bo może ich przeskoczyć znany parlamentarzysta krajowy – mówi nasz rozmówca z PiS. I tak z okręgu warmińsko-mazursko-podlaskiego z pierwszego miejsca ma startować Maciej Wąsik, a nie jak ogłosił na komitecie politycznym Jarosław Kaczyński Jacek Kurski. – Prezes po komitecie dostał badania, że start Kurskiego z jedynki nie podoba się ludziom i go wymienił na Wąsika – opowiada nasz rozmówca z PiS. Na ten moment Jacek Kurski ma startować na miejscu drugim na Mazowszu za Adamem Bielanem, obecnym europosłem. Zresztą po komitecie politycznym miało dojść do awantury z udziałem Karola Karskiego i Jacka Kurskiego.