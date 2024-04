39-latka zatrzymana na lotnisku w Dublinie. Artystka z Polski miała w bagażu 15 kg marihuany

Sprawę jako pierwszy opisał irlandzki dziennik „Sunday World”. Dziennikarze wskazali, że chodzi o artystkę z Polski. Do zdarzenia doszło 26 marca.

39-latka trafiła do aresztu

Podejrzana o popełnienie przestępstwa 39-latka mogła łatwo uniknąć aresztu, jednak – jak podaje „Fakt” – nikt z jej bliskich nie zgłosił się, by zapłacić kaucję. Wiadomo, że korzystała m.in. z bezpłatnej pomocy prawnej. Wynajęła też adwokata.

Prokuratura postawiła jej zarzut posiadania, importu narkotyków, w celu m.in. ich odsprzedaży. Wskazano, że w sprawie chodzi o „znaczną ilość narkotyków”. Artystka miała na razie nie składać żadnych wyjaśnień przed Sądem Okręgowym w Dublinie.

„Fakt” opisuje, że kobieta to znana artystka z doktoratem. W licznych galeriach można natknąć się na jej prace, a także kupić w internecie. W drugim przypadku trzeba jednak nastawić się na duży wydatek – przekraczający nawet kilka tysięcy złotych. 39-latka jest malarką, a także rzeźbiarką. Karierę rozpoczęła od rysunku modeli.

Jak podaje sundayworld.com, marihuana, którą zabezpieczono na lotnisku, miała „szacunkową wartość 300 tys. euro” (blisko 1,3 mln zł).

183 kg marihuany z Zachodu

Niedawno informowaliśmy o transporcie, który został zatrzymany przez straż graniczną w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie). Łącznie 183 kg marihuany o wartości ok. 8 mln zł przestępcy poumieszczali w skrytkach pod podłogą naczepy.

Narkotyk do Polski wwieźć w październiku planowało dwóch Polaków – 34 i 50-latek, których zatrzymano. Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec nich środek zapobiegawczy – areszt na okres trzech miesięcy. Postawiono im zarzuty wewnątrzwspólnotowego nabycia na terenie Unii Europejskiej i przewozu znacznych ilości środków odurzających, za co podejrzanym grozi od 3 do 20 lat więzienia.

Czytaj też:

Oszust wpadł podczas kontroli. Tłumaczył, że skoro zabrano mu prawo jazdy, to kupił drugieCzytaj też:

Policjanci zarobią więcej? Ma być 6 tys. zł na starcie