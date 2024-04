Marta i Mariola wzięły humanistyczny ślub, bo mają dość czekania na zmiany. „Ile jeszcze można tak się dawać oszukiwać?”

Jest gigantyczny problem z widocznością lesbijek, są ciągle pomijane, wykluczane. Między innymi dlatego o naszym ślubie zdecydowałyśmy się opowiedzieć w związku z Dniem Widoczności Lesbijek, który przypada 26 kwietnia – mówią Marta Gajerska i Mariola Dyńdo. – Uczestnicy takiej ceremonii najczęściej mówią, że to była najpiękniejsza uroczystość, w jakiej brali udział. Słuchając przysięgi wzruszają się przede wszystkim dlatego, bo dociera do nich, ile ci ludzie musieli przejść, by być razem – dodaje Anna Kalinowska, właścicielka agencji „Ceremonia Humanistyczna”, organizatorka ślubów par jednopłciowych.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Wracacie czasem wspomnieniami do pierwszego spotkania? Marta Gajerska: Poznałyśmy się w klubie dla kobiet w Katowicach. Mariola mnie zobaczyła. Mariola Dyńdo: Obie byłyśmy w trudnym dla nas momencie, byłyśmy świeżo po rozstaniu. Potem okazało się, że mamy wspólnych znajomych i tak od słowa do słowa… M.G.: Zrodziła się miłość. M.D.: Dla mnie to była miłość od pierwszego wejrzenia. Marta się trochę opierała… I tak stuknęło wam 17 lat razem. Imponujący wynik. M.D.: I cały ten czas czekamy na ustawę o związkach partnerskich, jako pierwszy krok w stronę równości małżeńskiej. W październiku, w związku ze zmianą władzy, znowu pojawiła się nadzieja na to, że obietnice składane nam przez polityków zostaną zrealizowane, ale skończyło się jak zwykle. Kolejny raz zostaliśmy, jako społeczność, oszukani, okłamani, wykorzystani. Ile jeszcze można tak się dawać oszukiwać?