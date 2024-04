Protasiewicz zapowiada weekendowego grilla. „Czekam na przyjazd Darusi”

Były wicewojewoda Jacek Protasiewicz nie przejmuje się kpinami internautów z jego życia uczuciowego oraz ożywionego relacjonowania każdej aktywności na Twitterze. Tym razem postanowił pokazać, jak planuje weekend z narzeczoną, 22-letnią studentką Darią Brzezicką.

Grill u Jacka Protasiewicza. „Wybaczcie, którzy siedzicie za biurkiem”

„Wybaczcie wszyscy Ci, którzy teraz siedzicie za biurkiem, za kompem, za kierownicą lub w klasie z dziećmi, a także w sejmie-pośród innych, wyrośniętych dzieciarów… Ja już zakupy na weekend zrobiłem i teraz tylko czekam na przyjazd Darusi… No, dobra –jeszcze dzisiaj skoszę trawę” – zapowiedział polityk na X. Do wpisu dodał zdjęcie różnych mięs oraz grilla.

Na uwagę internauty, że Daria nie je mięsa, odpisał „To se zgriluje cukinie i paprykę, a my to – z Seniorem (ojcem Jacka Protasiewicza – red.), Sąsiadem i Sąsiadką – opędzlujemy”. Polityk dodał, że grill jest planowany na niedzielę, a na sobotę wyjazd do Czech.

W kolejnym wpisie zamieścił link do przedwojennego utworu Eugeniusza Bodo „Umówiłem się z nią na dziewiątą”.

twittertwitter

W połowie kwietnia Donald Tusk zdecydował o dymisji Jacka Protasiewicza ze stanowiska II wicewojewody dolnośląskiego. Decyzja premiera to pokłosie aktywności polityka w mediach społecznościowych. W ciągu dwóch dni były poseł zamieścił serię wpisów, w których nie zabrakło niewybrednej krytyki innych internautów, aluzji seksualnych czy zarzucania innym osobom alkoholizmu.

Jednak utrata stanowiska najwyraźniej nie przysłoniła politykowi szczęścia.

– Nawet się ucieszyłem, że pan premier Donald Tusk odwołał mnie z funkcji wicewojewody, bo umożliwił mi w ten sposób tygodniowy pobyt z Darią na Malcie. Na Malcie kupiłem pierścionek zaręczynowy i się oświadczyłem. W tej chwili czekam na unieważnienie poprzedniego małżeństwa – od tego zależy termin mojego ślubu z Darią – powiedział Protasiewicz „Super Expressowi”.

Czytaj też:

Daria Brzezicka pochwaliła się zdjęciem. Powiedziała „tak”Czytaj też:

Protasiewicz atakuje Kukiza po wywiadzie dla „Wprost”. „Damski bokser”