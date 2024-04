Jacek Kurski ze specjalną misją w PiS. Mariusz Błaszczak się wygadał

W Prawie i Sprawiedliwości trwa proces układania list kandydatów, którzy wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Najwięcej kontrowersji wzbudza start Jacka Kurskiego. Były prezes TVP miał być jedyną w okręgu warmińsko-mazurskim, z którego zdobył mandat europosła przed laty.

Wybory do PE 2024. Kontrowersje wokół Jacka Kurskiego

Jak dowiedziała się dziennikarka „Wprost” Joanna Miziołek, po komitecie politycznym PiS na biurko Jarosława Kaczyńskiego trafiły badania, że start Jacka Kurskiego z jedynki nie podoba się ludziom. W związku z tym prezes PiS zdecydował o wymianie na Macieja Wąsika. Natomiast były prezes TVP ma startować z drugiego miejsca na Mazowszu. Po obradach miało dojść do awantury z udziałem Jacka Kurskiego i Karola Karskiego.



Według nieoficjalnych doniesień, start w wyborach to nie jest jedyne nowe zadanie byłego szefa TVP. W sztabie Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej mają się znaleźć Adam Bielan oraz właśnie Jacek Kurski. Te ustalenia skomentował Mariusz Błaszczak. – Z całą pewnością Jacek Kurski należy do grona ludzi, którzy są wybitnymi specjalistami, jeżeli chodzi o media. To nie ulega żadnej wątpliwości, nawet ci przeciwnicy muszą to przyznać, bo tak jest. Cały dorobek zawodowy Jacka Kurskiego to są media – tłumaczył w telewizji wPolsce były szef MON.

Jacek Kurski ze specjalną misją w PiS

Polityk Prawa i Sprawiedliwości był również pytany o start byłego prezesa TVP w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W opinii Mariusza Błaszczaka „z całą pewnością Jacek Kurski wzmocni listę”. – Stąd też odbieram tę pianę na ustach, że ci którzy się denerwują, atakują. Sądzę, że to zdenerwowanie wynika z tego, że po pierwsze listy będą silne, a po drugie Jacek Kurski będzie w sztabie i będzie oczywiście składał swoje propozycje dotyczące kampanii wyborczej – wyjaśnił były minister obrony narodowej.

Mariusz Błaszczak dodał, że „ta kampania będzie krótka, ale z całą pewnością w wydaniu PiS bardzo intensywna”. – Fakt tego, że koalicja 13 grudnia pójdzie do wyborów w trzech blokach daje szanse wygranej. Nie będzie łatwo, będziemy pracować, żeby te wybory wygrać – podsumował.

