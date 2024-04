Makabryczna zbrodnia z Sylwestra 2005 roku. Po latach doszło do ekstradycji skazanego

W noc sylwestrową 2005/2006 Rafał P. zabił właścicielkę kamienicy w Będzinie oraz dozorcę, po wszystkim podpalając budynek, w którym doszło do zbrodni. Usłyszał za to wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Prawie 20 lat później, w czwartek 25 kwietnia, został sprowadzony do Polski.

Zatrzymany po popełnieniu wspomnianej zbrodni Rafał P. opuścił terytorium Polski i ukrywał się za granicą. W związku z tym Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za nim list gończy, Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwoną notę INTERPOL. Dwie dekady poszukiwań Rafała P. Sprawą poszukiwań 44-letniego dziś Rafała P. zajęli się śląscy „łowcy głów”. Zdobyli oni informacje, które wskazywały na możliwe powiązania poszukiwanego z kilkoma państwami europejskimi. W śledztwo włączono ENFAST, czyli europejską sieć współpracy policyjnej, zajmującą się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców. Jej polskie przedstawicielstwo znajduje się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP. Policjanci tej komórki w ramach współpracy międzynarodowej sprawdzali każdą informację dotyczącą Rafała P. Dodatkowo wizerunek wizerunek poszukiwanego opublikowano na stronie internetowej EUROPOL – Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy. Morderca z Polski ukrywał się w Holandii Dzięki skutecznej pracy policjantów ustalono, że poszukiwany ukrywa się na terenie Niderlandów. Wyspecjalizowany w zatrzymywaniu najbardziej niebezpiecznych przestępców holenderski zespół poszukiwań zweryfikował informacje uzyskane od polskich funkcjonariuszy. W wyniku współpracy polskiej i holenderskiej Policji, a także dzięki innym skoordynowanym działaniom, w godzinach porannych 3 lutego 2024 roku poszukiwany został zatrzymany w jednym z domów w miejscowości Schijndel przez holenderskich funkcjonariuszy. Niderlandzki sąd wyraził zgodę na ekstradycję Rafała P. do Polski. Niecałe trzy miesiące później, 25 kwietnia 2024 roku, mężczyzna został przetransportowany wojskowym samolotem na lotnisko Chopina w Warszawie, a następnie osadzony w zakładzie karnym. Czytaj też:

