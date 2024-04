„Niedyskrecje”. PiS chce wykreować nowego Andrzeja Dudę. Testuje dwa nazwiska

Czego boi się Adam Bielan, europoseł PiS, a czego Donald Tusk? Z czyjego startu do Parlamentu Europejskiego są niezadowoleni politycy partii Jarosława Kaczyńskiego? Kogo PiS sprawdza jako ewentualnego kandydata do wyścigu prezydenckiego? Dlaczego premier postanowił się pozbyć szefa MSWiA, wysyłając go do Brukseli? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Konferencją w ubiegłą sobotę PiS rozpoczęło kampanię do Europarlamentu. W sztabie mają się znaleźć zarówno Jacek Kurski, jak i Adam Bielan, dwaj spin doktorzy. Obaj politycy są na jednej liście do PE. – Kurski będzie starał się oczernić Adama w kampanii. Zaraz najlepszym kolegą Kury stanie się Michał Szczerba, który tropił nadużycia w NCBiR – śmieje się nasz rozmówca, który uczestniczył w sobotniej konferencji PiS. Były prezes TVP zaś zapewniał nas, że nie będzie niezdrowej rywalizacji między nim, a Adamem Bielanem, bo obu politykom zależy na jak najlepszym wyniku na wspólnej liście. A i tak na Mazowszu PiS ma biorące dwa mandaty. Inny nasz rozmówca twierdzi, że Jarosław Kaczyński tak ułożył listy, żeby zmobilizować polityków z pierwszych miejsc do wytężonej pracy. – Prezes chce zmusić jedynki, żeby pracowały, a wynik dalszych posłów na liście też będzie miał znaczenie. Kaczyński będzie na to patrzył – twierdzi. Proces układania list do Parlamentu Europejskiego wywołał w PiS konflikty, bo w końcu stawka wyborów jest duża, a dokładniej w Brukseli są duże zarobki. – W partii jest duże niezadowolenie, że Daniel Obajtek były szef PKN Orlen startuje do europarlamentu. Ma dużo pieniędzy na kampanię, zatem przebije innych kandydatów – mówi nam polityk PiS.