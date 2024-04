Majówka 2024. Czy jutro szkoły mają wolne?

Majówka 2024 zapowiada się bardzo dobrze. Wielu z nas cieszy się długim, pięciodniowym weekendem. Dzieci i młodzież mają jednak jeszcze więcej dni wolnych. W niektórych szkołach podstawowych dyrektorzy zarządzali tzw. „dni dyrektorskie”, dzięki którym majówka jest dłuższa. Co to oznacza i czy we wtorek 30 kwietnia wszyscy uczniowie mają wolne?

Majówka 2024 w szkołach

Długi weekend majowy to tradycyjnie dni wolne w szkołach. Uczniowie mogą odetchnąć od zajęć lekcyjnych, a ich przerwa w nauce nie jest krótka. 1 maja, czyli Święto Pracy, przypada w środę, a 3 maja, czyli Święto Konstytucji 3 maja, w piątek. Przerwa w szkołach trwa od 1 do 5 maja.

Czy 30 kwietnia uczniowie mają wolne?

W niektórych placówkach uczniowie mają wolne jeszcze 29 i 30 kwietnia. Taką decyzję podejmują jednak dyrektorzy poszczególnych placówek. Jeśli zarządzą tzw. „dni dyrektorskie”, dzieci będą miały aż dziewięć dni wolnych. To idealna okazja do tego, by wykorzystać ten czas na aktywności na świeżym powietrzu.

Wolne w szkołach po majówce

Tuż po weekendzie majowym rozpoczynają się matury, dlatego uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli trzy dodatkowe dni wolne. Matura z języka polskiego odbędzie się 7 maja, kolejnego dnia maturzyści napiszą egzamin z matematyki, a 9 maja z języka obcego. W niektórych szkołach dyrektorzy zarządzili, by piątek 10 maja był dniem wolnym. To także jest decyzja indywidualna i warto pytać o to w konkretnej placówce, do której chodzi dziecko.

To jednak nie wszystko. W maju uczniowie będą mieli bardzo dużo wolnego, ponieważ pod koniec miesiąca przypada Boże Ciało. W czwartek 30 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a w piątek dzieci i młodzież mają wolne od zajęć.

