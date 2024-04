Nowy spot Donalda Tuska. Uwagę zwraca tło filmu

Donald Tusk zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych spot. Opis brzmi: „Unia Europejska. NATO. Bezpieczna Polska”. – Pierwszym naszym przykazaniem powinna być dbałość o jedność Europy w konfrontacji z agresywną polityką Rosji. Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. To jest bezpośrednie wsparcie Ukrainy w tej wojnie. To jest odbudowa realnej siły militarnej Europy jako całości. To jest wspólna polityka energetyczna. To jest bezpieczeństwo żywnościowe – mówił premier.

– Będziemy respektowani we wszystkich stolicach świata. Jeśli uwierzymy w to, że Unia Europejska może być nie tylko cywilizacyjną gospodarczą, naukową, ale odpowiednio także potęgą militarną – kontynuował na nagraniu Tusk. Na filmie widać szefa, który wita się z czołowymi międzynarodowymi politykami, m.in. przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, premierem Kanady Justinem Trudeau, czy prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Spot Donalda Tuska. „Unia Europejska. NATO. Bezpieczna Polska”

Jako przebitki do wypowiedzi Tuska widać także fragmenty jego spotkania z szefem ukraińskiego rządu Denysem Szmyhalem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem, prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, premier Estonii Kają Kallas oraz przewodniczącym Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensem Stoltenbergiem.

Wcześniej Tusk komentował kulisy straty przez Orlen 1,6 mld zł. Wewnętrzne służby bezpieczeństwa koncernu ostrzegały przed współpracą z Samerem A., który był podejrzewany o powiązania z Hezbollahem. „Poprosiłem dziś o odwiedziny panów prokuratora generalnego i koordynatora służb w sprawie kluczowej dla bezpieczeństwa państwa: miliardowej straty i możliwych powiązań z Hezbollahem byłego szefa Orlenu. Polacy muszą poznać prawdę. Nie ma na co czekać!” – napisał.

