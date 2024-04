Czy 1 maja jest świętem kościelnym i trzeba iść do kościoła?

Majówka oznacza kilka dni wolnych od pracy. W tym czasie nie tylko nie wykonujemy obowiązków służbowych, ale i nie możemy załatwić spraw urzędowych. Na kilka dni normalne życie zamiera, a my spędzamy czas w gronie rodziny, odpoczywamy na działkach lub w lesie, korzystamy z wyjazdów. Niektórzy spędzają majówkę za granicą, inni wybierają się nad morze lub w góry. W tym roku w długi weekend majowy ma być piękna pogoda, warto więc dobrze wykorzystać ten czas.

Majówka to jednak nie tylko dni wolne. 1 maja w środę obchodzimy Święto Pracy, a w piątek Święto Konstytucji 3 maja. Czy święta te mają charakter państwowy czy kościelny? Majówka oznacza obowiązek uczestnictwa w mszy świętej czy nie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Czy 1 maja to święto kościelne?

1 maja to Święto Pracy, święto państwowe, a nie kościelne. To oznacza, że tego dnia katolicy nie muszą iść do kościoła, choć warto wiedzieć, że 1 maja Kościół Katolicki wspomina św. Józefa Rzemieślnika. Święto to zostało wprowadzone w 1955 roku przez papieża Piusa XII. Wierni mogą zatem uczestniczyć w mszy świętej, jeśli mają taką potrzebę. 1 maja nie należy do świąt nakazanych, nie ma zatem obowiązku uczestnictwa w liturgii.

Czy 3 maja to święto kościelne?

3 maja przypada w Polsce nie tylko Święto Konstytucji 3 maja, ale też święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To bardzo ważny dzień dla katolików, dlatego we wszystkich kościołach odbywają się msze święte. W tym dniu nie obowiązuje post.

Święto to nie jest jednak nakazane, co oznacza, że wierni nie muszą uczestniczyć w liturgii. Każdy katolik może we własnym sumieniu podjąć decyzję, czy będzie uczestniczył w mszy świętej.

Do kościoła za to trzeba iść na koniec weekendu majowego, w niedzielę 5 maja. Warto pomodlić się za maturzystów, którzy 7 maja przystąpią do pierwszego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

