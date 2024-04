Trzecia Droga zaprezentowała listy w wyborach do europarlamentu. Znamy kandydatów

– Wybory do Parlamentu Europejskiego, najważniejsze takie wybory, odkąd jesteśmy w UE, to nie jest kolejny plebiscyt popularności partii politycznych w Polsce, to są wybory, które naprawdę zdecydują o przyszłości Europy, a w niej Polski – skomentował na starcie Szymon Hołownia.

Szymona Hołownia powiedział, że razem z Polskim Stronnictwem Ludowym idą „drogą, która jest szeroka”. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 będą w europarlamencie w odrębnych grupach: PSL w Europejskiej Partii Ludowej, a partia Szymona Hołowni w Renew Europe Group. Lider ludowców tłumaczył również, dlaczego do europarlamentu wystartują posłowie. Podkreślił, że obawia się niskiej frekwencji. Wybory do europarlamentu. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz kolejny raz wystartują razem Kosiniak Kamysz wskazał, że jednym z postulatów Trzeciej Drogi jest możliwość głosowania przez internet w przyszłych wyborach do europarlamentu w 2029 roku. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, że „Trzecia Droga dała zwycięstwo 15 października oraz w wielu województwach w wyborach samorządowych”. W okręgu warszawskim „jedynką” będzie Michał Kobosko, a na Mazowszu wicepremier kultury Bożena Żelazowska. Na Warmii i Mazurach na pierwszym miejscu znalazł się wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, a w Małopolsce i w Świętokrzyskiem europoseł Adam Jarubas. Listę w Dolnośląskiem i Opolskiem ma pociągnąć europosłanka Róża Thun, a w Wielkopolsce minister Krzysztof Hetman. „Jedynki” Trzeciej Drogi w wyborach do Parlamentu Europejskiego Z kolei na czele listy na Pomorzu znalazła się posłanka Wioleta Tomczak, a na Śląsku wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. „Jedynką” w okręgu obejmującym woj. zachodniopomorskie oraz lubuskie został senator Michał Kamiński, a w Łódzkiem posłanka Joanna Zięba-Gzik. Na pierwszym miejscu na Podkarpaciu jest posłanka Elżbieta Burkiewicz, w woj. lubelskim Sławomir Ćwik, a na Kujawach i Pomorzu senator Ryszard Bober. Kolejne miejsca na listach mają być przedstawione w ciągu dnia. Czytaj też:

