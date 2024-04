Wybory do Parlamentu Europejskiego. PiS pokazał listę z kolejnego województwa

Prawo i Sprawiedliwość już wcześniej zapowiedziało, że swoje listy wyborcze do Europarlamentu przedstawi 2 maja. Już wcześniej ujawniono jednak kandydatów z województwa pomorskiego. We wtorek 30 kwietnia poseł Robert Telus dołożył do tego kolejny region. Tym razem opublikował nazwiska z województwa łódzkiego, skąd sam startuje.

PiS publikuje kolejną listę na eurowybory

Polityk PiS zarejestrowanymi listami pochwalił się na platformie X. Przedstawił nazwiska osób, które zawalczą o mandaty europosłów z okręgu numer 6. Są to:

Witold Waszczykowski Joanna Lichocka Anna Milczanowska Robert Telus Waldemar Buda Paweł Sałek Agnieszka Wojciechowska van Heukelom Piotr Polak Ewa Wendrowska Grzegorz Schreiber

Dzień wcześniej poseł Piotr Mueller opublikował taką listę dla województwa pomorskiego. Z jego informacji wynikał, że na Pomorzu zobaczymy następującą dziesiątkę kandydatów ze strony PiS:

Anna Fotyga Jarosław Sellin Kazimierz Smoliński Piotr Müller Dorota Arciszewska-Mielewczyk Marcin Horała ⁠Hanna Foltyn-Kubicka ⁠Dariusz Drelich ⁠Sylwia Wiśniewska ⁠Tomasz Rakowski

Saryusz-Wolski kandydatem na komisarza

Dziennikarze donosili też o pierwszych niespodziankach. Onet donosił, że Jacek Saryusz-Wolski miał on już rezygnować z walki o Brukselę, ponieważ nie dostał pierwszego miejsca ani w Warszawie, ani w Łodzi. Ostatecznie jednak prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że ten polityk będzie kandydatem partii na unijnego komisarza, a później ustalono, że dostanie drugie miejsce na liście lubelskiej.

Onet przekazał też, że „jedynką” PiS w Lublinie będzie Mariusz Kamiński. Z kolei na Mazowszu na czele listy stanąć ma były prezes TVP Jacek Kurski. Zabraknie z kolei dwóch popularnych europosłanek. Na Lubelszczyźnie rzekomo nie wystartują Beata Mazurek i Elżbieta Kruk.

Czytaj też:

Trzecia Droga zaprezentowała listy w wyborach do europarlamentu. Znamy kandydatówCzytaj też:

Obajtek kandydatem do PE? Siemoniak wskazał cel