Wypadek przy polsko-białoruskiej granicy. Dziewięciu żołnierzy w szpitalu

Przy granicy polsko-białoruskiej wojskowa ciężarówka z 17 żołnierzami zjechała do rowu. Według wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło do wymijana ciągnika rolniczego.

Rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej w Lublinie poinformował Polską Agencję Prasową, że we wtorek 30 kwietnia około godz. 7:00 w miejscowości Kondratki przy granicy polsko-białoruskiej wojskowa ciężarówka z niewyjaśnionych oficjalnie przyczyn zjechała do rowu. Podlaskie. Wypadek żołnierzy wspierających SG przy ochronie granicy Polski i Białorusi Iwo Sawa podkreślił, że wojskowym jelczem jechało 17 żołnierzy, którzy m.in. wspierają straż graniczną przy ochronie granicy Polski i Białorusi. Dziewięciu żołnierzy trafiło na obserwację do szpitala. Ich stan nie jest ciężki. Okoliczności zdarzenia są weryfikowane przez wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku. Polskie Radio Białystok podało, że zgodnie ze wstępnymi ustaleniami do zdarzenia doszło do wymijana ciągnika rolniczego. Kierowca prawdopodobnie zjechał na pobocze, przez co stracił panowanie. Całe zdarzenie prawdopodobnie zostanie zakwalifikowane jako kolizja. Seria wypadków z udziałem żołnierzy w Polsce W ostatnim czasie w Polsce doszło do kilku wypadków z udziałem żołnierzy. W sobotę pod Legnicą zderzyły się dwa pojazdy wojskowe amerykańskiej armii. Rannych zostało trzech żołnierzy, którzy trafili do szpitala. Z kolei w czwartek na Szosie Stargardzkiej przed Płonią w Szczecinie zderzyły się ze sobą trzy brytyjskie samochody wojskowe jadące w kolumnie. Poszkodowanych zostało dwóch żołnierzy. Jeden z nich został przekazany ratownikom medycznym. Tragedia podczas manewrów NATO w Polsce. Zginął hiszpański żołnierz Podczas ćwiczeń NATO w Polsce zginął także hiszpański żołnierz. Do nieszczęśliwego wypadku doszło na poligonie w miejscowości Bemowo Piskie. Ja podkreślono „zdarzenie miało miejsce w czasie ćwiczeń taktycznych z użyciem ognia”. Czytaj też:

