Przeszukania w domu Obajtka. Prokuratura prowadzi trzy postępowania ws. Orlenu

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk na konferencji prasowej mówił o postępowaniach karnych dotyczących Orlenu. Prokurator Krajowy podkreślił, że „funkcjonariusze publiczni nie mogą być bezkarni”. Korneluk podkreślił, że istotna jest tutaj rola prokuratury i prokuratorów. Zapewnił, że „sprawy te są traktowane priorytetowo”.

– Jedna ze spraw wymagająca bezwzględnego rozliczenie jest sprawa Orlenu z prezesem Obajtkiem na czele, ale i całą strukturą zarządczą – zaznaczył prokurator krajowy. Tłumaczył, że jest to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, w tym energetycznego.

Trzy główne postępowania ws. Orlenu



– Na chwilę obecną jeśli chodzi o Orlen, prowadzone są trzy główne największe postępowania. To fuzja Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody 22 sierpnia 2022 roku na sprzedaż 30 procent udziału w Rafinerii Gdańskiej dla podmiotu o nazwie Saudi Aramco. W tej sprawie szkoda dzisiaj, to szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, wynosząca cztery miliardy złotych – zaczął Korneluk.

Prokurator krajowy kontynuował, że „drugie bardzo poważne, duże postępowanie to kwestia zaniżonych cen paliw na rynku hurtowym, jak i detalicznym jesienią ubiegłego roku, co mogłoby mieć związek z wyborami parlamentarnymi”. Korneluk podkreślił, że postępowaniami zajmie się Prokuratura Krajowa. Podsumował, że „trzecia sprawa, bardzo bulwersująca, to przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad 1,5 miliarda złotych”.

Małgorzata Adamajtys: Prezes zarządu OTS nie powinien się w ogóle znaleźć na czele tej spółki

Sprawą Orlen Trader Switzerland zajmie się Prokuratura Regionalna w Warszawie. Małgorzata Adamajtys oceniła, że „osoba, która stała na czele spółki, jako prezes zarządu OTS, nie powinna się w ogóle na czele tej spółki się znaleźć”. Podkreśliła, że „sprawa jest traktowana bardzo poważnie w prokuraturze, została wszczęta w ubiegłym tygodniu, a w poniedziałek wpłynie szereg dokumentów z Orlenu, które będą weryfikowane”.

Prok. Adamajtys powiedziała, że w prokuraturze jest około 21 innych postępowań dotyczących Orlenu, które zostały już zainicjowane. Jako przykład wymieniła kwestie niegospodarności zarządu w związku z wydatkowaniem środków na wynagrodzenia wbrew regulaminowi czy też utrudnianie wejścia NIK-u w celu wykonania kontroli. – Te sprawy są już weryfikowane pod kątem zasadności wydawanych decyzji o umorzeniu bądź odmowach wszczęcia – wyjaśniła.

Daniel Obajtek jeszcze nie został przesłuchany

Szefowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie powiedziała, że Daniel Obajtek i inne osoby z poprzedniego zarządu nie zostały jeszcze przesłuchane ws. OTS. Przesłuchany został jeden z wiceprezesów reprezentujący obecnie zarząd Orlenu – Witold Literacki. Korneluk ujawnił, że ws. fuzji Lotosu i Orlenu dokonano przeszukań u Obajtka i całej kadry zarządzającej, dyrektorów sześciu czy siedmiu departamentów.

Prokuratura chce przesłuchać ws. śledztw 100 osób. Akcjonariusze wycenili szkodę w związku z zaniżeniem cen paliw na miliard złotych, a fuzji Orlenu z Lotosem na cztery mld zł. Prok. Adamajtys powiedziała też, że prokuratura nie wzywała Obajtka i Samera A., więc nie posiada wiedzy, czy przebywa w Polsce. Dodała, że badane są ewentualne powiązania Samera A. z Hezbollahem.

