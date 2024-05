„Wprost” dołącza do wyjątkowej akcji. „20 lat Polski w UE”

Akcja jest zaadresowana do wszystkich, których łączą wartości europejskie. Do organizacji społecznych, przedstawicieli biznesu, do samorządów i wreszcie do mediów. Inicjatorzy tłumaczą, że w 20-lecie dołączenia Polski do krajów Wspólnoty warto podkreślić, że Unia zwiększa nasze bezpieczeństwo, w Unii rośniemy, bogacimy się, rozwijamy, Unia to wielka szansa dla młodych Polek i Polaków oraz Unia to po prostu my.

Dystans się zmniejsza

– Korzyści dla polskiej gospodarki z członkostwa w Unii Europejskiej są co najmniej 5 razy większe niż wynoszą unijne dopłaty. Setki tysięcy firm bez większych przeszkód eksportuje z Polski do krajów UE, do których trafia 75 proc. naszego eksportu. Nasze produkty – made in Poland – mają wiarygodność unijnych certyfikatów i sprzedają się na całym świecie. Wspólny rynek to też łatwiejszy dostęp do najnowocześniejszych technologii. Dlatego od 20 lat się bogacimy i rozwijamy, a dystans, dzielący nas do najbogatszych krajów unijnych, co roku się zmniejsza. – czytamy na stronie 20latplwue.pl, która została uruchomiona dzień przed rocznicą.

Kto może wziąć udział w akcji?

Do projektu zainicjowanego przez Polską Radę Biznesu i Fundację Batorego może włączyć się każdy. Wystarczy pobrać ze strony internetowej specjalną pinezkę i udostępnić ją w swoich mediach społecznościowych, stopce maila czy własnej stronie internetowej. Akcja zaczyna się 1 maja tego roku, a kończy w czerwcu.

Do tej pory z mediów poza „Wprost” do akcji dołączył również tygodnik „Polityka”. Poza tym wiele firm prywatnych jak Amica, Żabka, Pracuj.pl, Maspex, Adamed oraz organizacji pozarządowych, jak Fundacja Wolności Gospodarczej Arkadiusza Musia czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Z okazji 20-lecia Polski w Unii, przez cały maj okładki kolejnych wydań tygodnika „Wprost” będą ukazywać się wraz ze specjalnym logo akcji #20latPLwUE.

