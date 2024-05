Daniel Obajtek potwierdził spekulacje. Chce wykorzystać „wieloletnie doświadczenie”

Prawo i Sprawiedliwość potwierdziło pojawiające się od wielu tygodni spekulacje w sprawie startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Były prezes Orlenu otworzy listę PiS na Podkarpaciu. O mandat z tego regionu będą się jeszcze ubiegać były minister sprawiedliwości Marcin Warchoł (4.) oraz były marszałek Sejmu Marek Kuchciński (10.). Na liście PiS znalazło się również miejsce dla obecnego europosła Bogdana Rzońcy (2.) i wieloletniego marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla (3.).

Daniel Obajtek jedynką na liście PiS. Wydał oświadczenie



Tuż po oficjalnym ogłoszeniu listy PiS w wyborach do PE na Podkarpaciu, krótkie oświadczenie wystosował Daniel Obajtek. Były szef Orlenu podkreślił, że „bycie jedną z wyborczych lokomotyw PiS to dla niego zaszczyt”. W opinii biznesmena „wybory te są ostatnią szansą na obronę należnego Polsce znaczenia w Europie oraz na to, by powiedzieć dość zmianom, które są niekorzystne dla naszego kraju”.

„Chcę wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie i zająć się sprawami bezpieczeństwa energetycznego oraz sprawiedliwej transformacji. Chcę także, by w Parlamencie Europejskim Podkarpacie miało silnego ambasadora, który dotrzymuje złożonych obietnic” – stwierdził.

Według Daniela Obajtka „zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości 9 czerwca to krok w stronę zatrzymania gwałtownie zachodzących, złych i niebezpiecznych procesów”. „Proszę o Państwa głos i wsparcie, proszę o głos na Prawo i Sprawiedliwość. Zróbmy to dla silnego Podkarpacia, dla silnej Polski” – zaapelował.

Przeszukania w domu Daniela Obajtka

Prokurator Krajowy na konferencji prasowej opowiedział o szczegółach postępowań dotyczących Orlenu. – Na chwilę obecną jeśli chodzi o Orlen, prowadzone są trzy główne największe postępowania. To fuzja Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody 22 sierpnia 2022 roku na sprzedaż 30 procent udziału w Rafinerii Gdańskiej dla podmiotu o nazwie Saudi Aramco. W tej sprawie szkoda dzisiaj, to szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, wynosząca cztery miliardy złotych – komentował Dariusz Korneluk.

Z informacji prokuratury wynika, że „drugie bardzo poważne, duże postępowanie to kwestia zaniżonych cen paliw na rynku hurtowym, jak i detalicznym jesienią ubiegłego roku, co mogłoby mieć związek z wyborami parlamentarnymi”. Natomiast „trzecia sprawa, bardzo bulwersująca, to przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad 1,5 miliarda złotych”.

