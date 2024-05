Przypomnieli nagranie sprzed lat. Tak Holecka i Adamczyk mówili o Polsce w UE

W mediach społecznych przypomniano nagranie z 1 maja 2004 roku. Relacja ówczesnych pracowników mediów publicznych, o których w ostatnim czasie było szczególnie głośno, ukazuje ich podejście do Unii Europejskiej w tamtym czasie.

– Świętowanie trwa w całej Europie. Oprócz Polski do Unii Europejskiej zostało przyjętych dziewięć nowych państw: Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Malta i grecka część Cypru. Jest nas, unijnych Europejczyków, 450 mln, a niemal co dziesiąty obywatel Unii to Polak – mówiła Danuta Holecka dodając, że obecnie oprócz Warszawy, „drugą naszą stolicą jest Bruksela”. – Jest tam Michał Adamczyk. Michale, powiedz nam, jak Bruksela wita nowych członków, a zwłaszcza nas, Polaków? – zwróciła się do korespondenta w Brukseli.

20. lat Polski w UE. Przypomnieli nagranie z Holecką i Adamczykiem

Adamczyk relacjonował, że „nastroje są przede wszystkim koncertowe i piknikowe, bo tu w Brukseli nie było i nie będzie żadnych oficjalnych spotkań polityków i dyplomatów” . – No może poza wizytą ambasadorów nowo wstępujących państw – wyjaśnił.

– Nowa, poszerzona o dziesięć krajów Unia Europejska jest już faktem, a z tej okazji otwarto np. dla wszystkich zwiedzających wszystkie instytucje europejskie. W parku za moimi plecami za kilka godzin rozpocznie się wielki, europejski piknik. Atmosfera panuje w całej Brukseli, która stała się stolicą nie 15, a 25 krajów i to z pewnością jeden z powodów do dumy dla Belgów. Widać sporo biało-czerwonych flag. Wiele z nich będzie tu miało swoje miejsce – podsumował.

Danuta Holecka w piątek 29 grudnia zadebiutowała w głównym wydaniu informacji w TV Republika. Wcześniej przez wiele lat prowadziła główne wydanie wiadomości na antenie TVP Info. Stacja nie szczędziła słów krytyki wobec Unii Europejskiej i jej wpływie na sytuację w Polsce.

