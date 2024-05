Plakaty z Morawieckim zalały Budapeszt. „Obrzydliwe i antypolskie”

Mateusz Morawiecki kilka dni temu wziął udział w konferencji CPAC skrajnie prawicowych środowisk w Budapszecie. Polityk PiS chwalił Viktora Orbana nazywając go swoim przyjacielem a węgierską stolicę określił mianem miasta wolności słowa. W swoim wystąpieniu były premier ocenił, że siły lewicowe w Europie są trzy razy gorsze niż gdziekolwiek indziej na świecie. – Na poziomie strategicznym mamy trzy główne cele, które chcemy utrzymać lub wdrożyć i wspierać w Europie. Jednym z nich jest utrzymanie państwa opiekuńczego. Drugim bardzo silna polityka bezpieczeństwa i obrony, a trzecim spełnienie bardzo rygorystycznych celów klimatycznych – wyliczał.

Przy okazji pobytu w Budapeszcie Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu konserwatywnej gazecie Mandiner. Były szef polskiego rządu pojawił się na okładce magazynu. Obok jego zdjęcia widnieje napis: Bruksela jest zagrożeniem dla demokratycznej Europy. Reklamy z wizerunkiem polityka PiS zalały ulice stolicy Węgier.

Suchej nitki na byłym premierze nie zostawił Krzysztof Brejza. To jest obrzydliwe i antypolskie. Sprzeczne z naszym interesem narodowym. Morawiecki daje twarz na proputinowskich Węgrzech do szczucia na UE. Ukraina przelewa krew za integrację z Zachodem. Węgry blokowały pomoc militarną dla Ukrainy, wspierając neosowiecki reżim Putina – stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej. W podobnym tonie wypowiedział się Michał Szczerba. Ruska onuca. Szczuje na Unię Europejską – napisał poseł KO. Twarz polexitu na plakatach w Budapeszcie – dodała Krystyna Sibińska. Z kolei Jarosław Makowski kpił z patriotyzmu byłego szefa rządu. Wspierać Orbana, przyjaciela Putina. Jednocześnie atakować EU, która przykłada rękę do naszego bezpieczeństwa i rozwoju. Prawdziwy patriota – ironizował wiceprezydent Katowic.

