Tajemniczy wpis Donalda Tuska. Wystarczyło jedno zdanie

„Kto ma biało-czerwone serce, ten białej flagi nigdy nie wywiesi” – skomentował w mediach społecznościowych Donald Tusk, dołączając swoje zdjęcie na tle narodowych barw. Nie wiadomo, co dokładnie premier miał na myśli.

Od 2004 roku dzień 2 maja jest obchodzony w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Biało-czerwone barwy są symbolem patriotycznych wartości, jednoczących wszystkich Polaków i łączących tradycje ze współczesnością. Biel oznacza czystość, a czerwień to odwaga i waleczność.

2 maja dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polonii i Polaków za Granicą

2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto jest wyrazem uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc w najtrudniejszych momentach.

„Gdy patrzę na biało-czerwoną flagę przed oczami mam: heroizm, patriotyzm, historię. Ale również: przyszłość, nadzieję, rozwój. To jest symbol dumnego narodu z dumną historią i dumną przyszłością” – napisał na platformie X (dawny Twitter) minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Andrzej Duda: Tym, co łączy wszystkie pokolenia Polaków są nasze narodowe symbole

„Jesteśmy dumni z naszej historii a tym, co łączy wszystkie pokolenia Polaków są nasze narodowe symbole. W tych majowych, świątecznych dniach, wszyscy zgromadźmy się przy Biało–Czerwonej!” – podkreślił z kolei prezydent Andrzej Duda. „Jesteśmy dumni z Polski, a nasza flaga jest z nami we wszystkich ważnych chwilach!” – stwierdził krótko były minister obrony narodowej Mariusz Błaszak.

