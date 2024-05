Białorusinka usłyszała „spier*****” i została opluta przez Polkę. Jej partner zadał 22-latce kilka ciosów

Portal „Warszawa Dziś” poinformował, że 30 kwietnia, w pobliżu stacji metra Księcia Janusza na warszawskiej Woli 22-letnia dziewczyna z Białorusi spacerowała ze swoją przyjaciółką, rozmawiając z nią w języku rosyjskim. Nagle miała podejść do nich dorosła para. Kobieta, używając wulgaryzmów miała zażądać, aby dziewczyny wróciły do Ukrainy. Białorusinka i jej koleżanka miały zignorować kobietę, ale ta nadal je obrażała.

W pewnym momencie Polka miała podejść do 22-latki, powiedzieć do niej „spier*****”, a potem splunąć jej w twarz i próbować odejść. Białorusinka miała odpowiedzieć kopniakiem w pośladki. Polka miała odwrócić się, złapać Białorusinkę za włosy, a towarzyszący jej mężczyzna miał kilka razy uderzyć dziewczynę. Według 22-latki para mogła być pod wpływem alkoholu.

Warszawa. Białorusinka zaatakowana za mówienie po rosyjsku. Usłyszała, że ma spier***** do Ukrainy

Początkowo nikt z przechodniów nie próbował interweniować, ale po chwili kilka osób wyjęły telefony i zaczęły nagrywać całe zdarzenie. Po kilku minutach jeden z przechodniów miał powiedzieć, że jeśli Polka nie odpuści, to zadzwoni na policję. Kobieta miała przestraszyć się tej groźby i uciec z mężczyzną na pobliskie podwórko. Białorusinka miała poczekać na autobus i udać się na policję, gdzie złożyła zawiadomienie o ataku.

W związku z obrażeniami 22-latka miała zostać wysłana do szpitala. Lekarze mieli stwierdzić, że doznała urazu głowy. Policja miała wszcząć sprawę dotyczącą publicznego znieważenia lub naruszenia nietykalności z powodów narodowościowych, za co grozi do trzech lat więzienia. Białorusinka miała podkreślić, że mieszka w Polsce od sześciu lat i nigdy nie spotkała się z taką sytuacją. 22-latka ma narzekać na ból głowy i trudności z zasypianiem.

