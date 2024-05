Projektantka Agaty Dudy o złośliwych komentarzach: Nie przywiązuję wagi do wypowiedzi stylistów paznokci

Trudno mi zaakceptować fakt, że jako Polacy jesteśmy tak spolaryzowani, siedząc przy jednym stole potrafimy sobie wbić w plecy nóż. Ciągle odczuwamy wrogość i niechęć do siebie, ciągle jesteśmy z czegoś niezadowoleni, ciągle coś krytykujemy. Jak strój jest jednolity – mówią, że jest nijaki, jak pojawiają się kwiaty – to zbyt pstrokaty. To tak, jakby „zupa zawsze była za słona” – mówi w rozmowie z „Wprost” Dorota Goldpoint projektantka mody, stylistka Agaty Kornhaser-Dudy, prezeską Fundacji „Serce nie ma zmarszczek”, psychoterapeutka.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Od siedmiu lat projektuje pani dla Pierwszej Damy. Którą stylizację lubi pani najbardziej? Dorota Goldpoint: Mam kilka ulubionych, jedną z bardzo ważnych dla mnie stylizacji była biało-czarna sukienka koktajlowa, którą Pierwsza Dama miała na sobie w 2019 roku, podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem i jego żoną, Melanią Trump, w Białym Domu. W drugiej Pani Prezydentowa zaprezentowała się podczas corocznej Gali Korpusu Dyplomatycznego, który odbywa się w Pałacu Prezydenckim. Elementem szczególnym kreacji była złota strzała, która dodawała sukni monumentalności a jednocześnie akcentowała jej wyjątkowy charakter. Repliki obu sukni pojechały na pierwszą w historii dyplomacji – Diplomacy’s and Fashion Gala do stolicy USA i tam zostały wyróżnione, byłam jedną z 30 projektantów z całego świata, którzy ubierają koronowane głowy i prezydentowe. Ocena zagranicznych ekspertów to jedno, a opinia prezydenta Andrzeja Dudy – drugie. Która suknia żony najbardziej go zachwyciła? Zdarza się, że mam niezwykłą przyjemność otrzymywać podziękowania od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy za niektóre stylizacje przygotowywane dla małżonki. Ostatnio efekt WOW wywołała u Prezydenta czarna suknia z koronkowych cekinów zwieńczona czarnymi piórami z hiszpańskim dekoltem, odsłaniała nieznacznie ramiona. Cieszę się, że Agata Duda zdecydowała się na ten wybór. Lady, bo tak nazywamy żonę prezydenta wewnętrznie, jest otwarta na moje pomysły i zdarza się, że udaje się wypracować konsensus. Pierwsza Dama występuje w kreacjach, które są już nieco odważniejsze. Podczas niedawnej wizyty Andrzeja Dudy z małżonką w USA, musiała się pani zmierzyć z krytyką. W internecie pojawiło się wiele memów i złośliwych komentarzy, że w biało-czarnej stylizacji Pierwsza Dama przypomina zebrę lub pingwina. Podczas każdej wizyty w Stanach Zjednoczonych Lady wybiera klasyczne czarno-białe stylizacje. Tym razem zaproponowałam oryginalne połączenie. Nikt do tej pory nie stworzył takiego połączenia: Biały przód i czarny tył garnituru połączony czerwoną lamówką, a całość spinała ozdobna różą, która jest ostatnio bardzo modnym akcentem. Pomysł od razu się spodobał, i to się dla mnie liczy najbardziej. Szanuje opinie innych, natomiast nigdy opinia publiczna nie wpływa na moje samopoczucie ani nie determinuje moich wyborów. Kieruję się wiedzą, wyczuciem, głosem rozsądku i intuicją. Nie przywiązuję dużej wagi do anonimowych wpisów na portalach czy wypowiedzi stylistów fryzur, stylistów paznokci. Mają prawo do własnego zdania, natomiast to, co myślą o mnie inni, nie definiuje mojej wartości ani nie pływa na moją pracę.