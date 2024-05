Gwałtowe burze, grad i silny wiatr. Niebezpieczny koniec majówki

W niedzielę i poniedziałek przez Polskę przejdzie chłodny front atmosferyczny, który przyniesie gwałtowne burze, a w przyszłym tygodniu wyraźne ochłodzenie. „Burze wystąpią na przeważającym obszarze Polski, za wyjątkiem Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej oraz wschodnich krańców Lubelszczyzny i Podkarpacia” – informuje IMGW. Początek dnia ma być pogodny, choć nad ranem burza przeszła już w okolicach Świnoujścia. Gwałtownych zjawisk będzie przybywać w kolejnych godzinach.

Jak przewiduje IMGW, burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie nawet 100 km/h. Miejscami wystąpią również opady gradu. Alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza i Kujaw, przez Warmię i Ziemię Łódzką, po zachodnie Mazowsze, a także północną część Śląska i Dolnego Śląska. Na silne burze przygotować muszą się m.in. mieszkańcy Gdańska, Olsztyna, Bydgoszczy i Częstochowy.

W przeważającej części kraju prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Alerty pierwszego stopnia na zachodzie kraju obowiązują do godziny 21 w niedzielę, zaś na wschodzie do północy.

Alerty drugiego stopnia. IMGW ostrzega przed burzami

Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują od godziny 12 do 22 w województwach: