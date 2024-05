Lekarz przeanalizował zachowanie Kierwińskiego. Teraz mówi o pewności

Choć od głośnego wystąpienia ministra spraw wewnętrznych i administracji minęły doby, wciąż pozostaje on głównym tematem politycznej części majówki. Niektórzy posłowie i komentatorzy zarzucali Marcinowi Kierwińskiemu, że był pod wpływem alkoholu w Dniu Strażaka. Wobec tego polityk Platformy Obywatelskiej zdecydował się na badanie alkomatem. Opublikował jego wynik, a nieprzekonanych postraszył pozwami. Nieoficjalnie wiadomo, kto znalazł się na tej liście.

„Rzeczpospolita” ustaliła, że pozycja Kierwińskiego w PO i na listach do PE nie jest zagrożona, a polityk niezmiennie cieszy się zaufaniem premiera. Z kolei Fakt porozmawiał ze znanym lekarzem. Dr Ryszard Feldman ze Szpitala Praskiego w Warszawie przeanalizował zachowanie szefa MSWiA.

Lekarz komentuje zachowanie Kierwińskiego. „Absolutny nonsens”

W jego opinii, mówienie, że Marcin Kierwiński był pijany, jest „absolutnie nonsensem, ponieważ alkohol bardzo długo się utrzymuje” . Dr Feldman przekonuje, że jeżeli miał 0,0 promila, oznacza to, że dwie godziny wcześniej powinien mieć co najwyżej 0,5 lub mniej. — Jeżeli było zaburzenie mowy, to mogłoby to wskazywać na niedokrwienie — tłumaczy.

Kolejny dowód na trzeźwość (a zarazem prawdomówność ministra w rządzie Tuska) to mowa ciała. Komentatorzy oceniają głównie to, co słyszeli. Nikt nie ma zarzutów wobec postawy Kierwińskiego – nie chwiał się ani nie zataczał. – Z lekarskiego punktu widzenia zakładam prawie na 100 proc., że nie był pod wpływem alkoholu. Natomiast mogę wziąć pod uwagę fakt, że było gorąco, że miał przemijające niedokrwienie mózgu — mówi lekarz w rozmowie z „Faktem”.

O sprawę zapytano także dźwiękowca. — Obstawiam, że to jest zwyczajna trema, stres go zjadł i zaczął się problem z dykcją — mówi Szymon Gburek i zwraca uwagę, że Kierwiński „mówił do mikrofonu kierunkowego”. — Tutaj nie ma takiej opcji, żeby było coś związanego z pogłosem — wskazał.

