Protasiewicz nie odpuszcza Kierwińskiemu. „Już godzinę czekam na twoich chłopaków”

Jacek Protasiewicz kolejny raz uderzył w Marcina Kierwińskiego. Nieoficjalnie wiadomo, że szef MSWiA ma pozwać byłego wicewojewodę dolnośląskiego. Co on na to?

Jacek Protasiewicz zaskoczył porannym wpisem. Przekonuje, że czeka na ludzi Marcina Kierwińskiego, przez co nie przygotował śniadania. Odwołany niedawno przez premiera wicewojewoda dolnośląski odniósł się do zapowiedzi szefa MSWiA, który chce pozwać osoby zarzucające mu pijaństwo. Polityk przywołał wydarzenia z czasów, gdy był zastępcą obecnego ministra w rządzie Donalda Tuska. Protasiewicz przypomniał, że w 2011 roku spotykali się codziennie i często. „Poznałem go całkiem dobrze. Wiem ile i co jest pite w gabinetach rządu PO, a zwłaszcza w willi premiera na Parkowej, na tarasie zwanym pieszczotliwie „Miami”. Wiem też, jak dużo tam (i w KPRM) się pijało. Podsumowując: Marcin Kierwiński wczoraj (w sobotę – red.) był napruty, jak Messerschmitt. Gadanie o problemach technicznych, to ściema dla maluczkich, jak niegdyś o słynnym dziadku” – relacjonował. Protasiewicz do Kierwińskiego: Senior zjadł leczo Darusi na śniadanie Z nieoficjalnych ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że Jacek Protasiewicz jest na liście Marcina Kierwińskiego. „Osoby, które stały i stoją za szkalowaniem mojego dobrego imienia – poniosą prawne konsekwencje tych nienawistnych działań. O kolejnych krokach będę Państwa informował” – zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Choć szef MSWiA nie zdradził jeszcze, kogo ma zamiar pozwać, to były wicewojewoda dolnośląski przyznał, że „czeka” na ten ruch. Dziś wrócił do sprawy w porannym wpisie w mediach społecznościowych. „Hej, Kierwiński! Już godzinę czekam na twoich chłopaków! Nawet jajecznicy nie zrobiłem, a Senior zjadł leczo Darusi na śniadanie. Wczoraj zapowiadałeś, że się rozprawisz z oszczercami. Byłeś znowu na bańce, czy dochodzisz, jak niegdyś ⁦Bartłomiej Sienkiewicz do Białegostoku?” – pyta za pośrednictwem platformy X. twitterCzytaj też:

