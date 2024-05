Daniel Obajtek ma zeznawać ws. afery wizowej. Szczerba zdradził szczegóły

Były szef PKN Orlen Daniel Obajtek będzie wezwany przed komisję śledczą ds. afery wizowej. W poniedziałek poinformował o tym Michał Szczerba.

Tego samego dnia Obajtek opublikował nagranie inaugurujące jego kampanię do Parlamentu Europejskiego. Prezes Orlenu w latach 2018-2024 jest „lokomotywą PiS” na Podkarpaciu. „Ze szczególnymi pozdrowieniami dla tych, którzy szukają mnie na Węgrzech, w Albanii czy Dubaju” – napisał, nawiązując do spekulacji, że przebywa za granicą.

– To, że Daniel Obajtek przekroczył granicę, to dobrze. Mam nadzieję, że odwiedzając Warszawę i odbierając wezwanie do komisji śledczej ds. afery wizowej, przy okazji odwiedzi Prokuraturę Krajową w Warszawie i prokuraturę w Płocku, gdzie toczy się śledztwo w sprawie niegospodarności związanej z wyprzedażą Lotosu i Rafinerii Gdańskiej – powiedział Michał Szczerba w poniedziałek w Sejmie. – Ważne, żeby wykorzystać świadka, który jest na wyciągnięcie ręki – dodał Szczerba. Wyjaśnił, że do wyjaśnienia jest „wątek Orlenu i inwestycji Polimery”.

Kontrowersje dotyczące Daniela Obajtka. Tak odpowiada były prezes PKN Orlen

Kandydatowi PiS do Parlamentu Europejskiego towarzyszą ostatnio liczne kontrowersje. Obecnie prokuratura prowadzi trzy postępowania dotyczące Orlenu. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk przekazał na ostatniej konferencji prasowej, że dotyczą one fuzji Orlenu z Lotosem i wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w Rafinerii Gdańskiej Saudi Aramco, zaniżenia cen paliw jesienią 2023 r. w związku z wyborami parlamentarnymi oraz przekazania OTS 1,6 mld zł.

30 kwietnia Obajtek odniósł się do przeszukań prowadzonych w jego domu.

„Nie mam i nigdy nie miałem niczego do ukrycia, a prokuratura dysponuje potrzebnymi danymi. Wszystkie transakcje PKN Orlen były i są rejestrowane oraz udokumentowane. Dotąd nie byłem zaproszony na przesłuchanie. Ale Premier Donald Tusk i inni już mnie publicznie skazali. To jest właśnie praworządność tej koalicji! To nic innego jak zwalczanie człowieka, którego się obawiają. Takie mają metody, nic więcej Polakom nie są w stanie zaproponować” – komentował na X.

Czytaj też:

Wiadomo, gdzie jest Obajtek. Zamieścił krótki film przedwyborczyCzytaj też:

Tusk reaguje na sprawę Obajtka. „Nie jestem mścicielem”