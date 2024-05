Tomasz Szmydt poprosił o azyl na Białorusi. Zadziwiające wieści z sądu

Tomasz Szmydt wziął udział w konferencji prasowej w Mińsku. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wystosował zaskakujący apel. Zwrócił się z nieoficjalnym wnioskiem o status uchodźcy politycznego. Dodał, że białoruska ambasada przekaże polskim władzom jego apel.

Pytany o powody swojej decyzji, Tomasz Szymdt stwierdził, że chce w ten sposób zaprotestować przeciwko polityce polskich władz wobec Rosji i Białorusi. – Aleksandr Łukaszenka dużo zrobił, żeby w naszym regionie była spokojna i stabilna sytuacja. Białoruś jest otwartym i przyjaznym krajem – komentował. Dodał, że był prześladowany i zastraszano go za niezależną postawę polityczną.

Tomasz Szmydt poprosił o azyl na Białorusi. Oświadczenie sądu

Oświadczenie w sprawie sędziego wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W komunikacie podkreślono, że od 22 kwietnia do 10 maja Szmydt przebywa na urlopie wypoczynkowym. Do chwili obecnej prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie otrzymał od sędziego informacji o zrzeczeniu się urzędu. Kierownictwo Sądu, poza doniesieniami medialnymi, nie dysponuje żadnymi informacjami dotyczącymi jego prośby o azyl i oświadczenia o zrzeczeniu się urzędu sędziego – napisano.

Tomasz Szmydt a afera hejterska

Do tej pory sędzia Tomasz Szmydt był znany głównie z udziału w skandalach. To właśnie jego żona – Emilia Szmydt – była jedną z głównych bohaterek afery hejterskiej. „Mała Emi” była zaangażowana w akcję oczerniania sędziów wypowiadających się przeciwko deobrej zmianie. Tomasz Szmydt został w 2019 roku odwołany z delegacji do KRS. Chwilę później prezes NSA podjął decyzję o czasowym odsunięciu od orzekania w stołecznym WSA.

