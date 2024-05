Ksiądz wyrzucony z przyszłej rezydencji abpa Jędraszewskiego. „Przerażający obraz biskupów”

Arcybiskup Marek Jędraszewski w lipcu 2024 r. przestanie być metropolitą krakowskim. Duchowny ma wyprowadzić się z siedziby archidiecezji i przenieść do nieodległej wilii na terenie parafii p.w. św. Floriana. – Obserwuję tę gorszącą historię od kilku miesięcy z dużym oburzeniem. Trzeba jednak zaznaczyć, że arcybiskup Jędraszewski postępuje zgodnie z prawem – komentował dla Onetu ks. prof. Andrzej Kobyliński.

Zdaniem kierownika Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie biskup rzymskokatolicki jest w swojej diecezji monarchą absolutnym „i w związku z tym może robić to, co chce”. Ks. Kobyliński odniósł się również do wyrzucenia jednego z księży z rezydencji przygotowywanej dla abpa Jędraszewskiego. – W tej sytuacji prawo stoi po stronie arcybiskupa – ocenił etyk.

Kościelny wiek emerytalny abpa Marka Jędraszewskiego. Ks. Andrzej Kobyliński o jego przeprowadzce

Ks. Kobyliński odniósł się również do wątpliwości związanej ze zgodą konserwatora zabytków na remont plebanii oraz moralnego aspektu całej sprawy. – Czy tak powinno się dziać w Kościele? Oczywiście, że nie. To dotyczy jednak nie pojedynczych przypadków, ale całego systemu – przyznaje kierownik Katedry Etyki stołecznego UKSW. Ks. Kobyliński dostrzega w polskim Kościele „pilną potrzebę ograniczenia władzy biskupów”.

– Standard w Polsce jest taki, że prawie wszyscy biskupi, zarówno ci urzędujący, jak emerytowani, wiodą styl życia arystokratyczny. Jednak kolejne z tym związane skandale są przyczyną utraty wiarygodności przez Kościół jako instytucję – powiedział etyk. Zdaniem ks. Kobylińskiego „obraz biskupów w domenie publicznej jest przerażająco negatywny, a w Polsce pilnie potrzeba nie kolejnych pałaców i rezydencji dla biskupów, ale ich ubóstwa, skromności, świętości i prostoty”.

