Polski sędzia chce azylu na Białorusi. ABW i prokuratura podjęły kroki

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wystosował zadziwiający apel. Tomasz Szmydt zwrócił się z nieoficjalnym wnioskiem o status uchodźcy politycznego. Pytany o powody swojej decyzji, Tomasz Szymdt stwierdził, że chce w ten sposób zaprotestować przeciwko polityce polskich władz wobec Rosji i Białorusi.

Sędzia Szmydt szuka azylu na Białorusi. ABW podjęło kroki

Po deklaracji sędziego sprawą zajęła się ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzański poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła dzisiaj czynności kontrolne w celu zweryfikowania zakresu informacji niejawnych, do których w związku ze sprawowaną funkcją i prowadzonymi sprawami miał dostęp sędzia WSA, który poprosił o azyl na Białorusi.

Tomasz Szmydt chciał azylu na Białorusi. Prokuratura wszczęła śledztwo

Oświadczenie wystosowała także prokuratura. Jak czytamy w informacji zamieszczonej przez Prokuraturę Krajową, mazowiecki pion PZ PK z urzędu prowadzi czynności sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosku o azyl polityczny na Białorusi. Postępowanie sprawdzające prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 130 kodeksu karnego, który dotyczy działalności na rzecz obcego wywiadu.

„Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności” – brzmi jego treść.

Tomasz Szmydt a afera hejterska

Do tej pory sędzia Tomasz Szmydt był znany głównie z udziału w skandalach. To właśnie jego żona – Emilia Szmydt – była jedną z głównych bohaterek afery hejterskiej. „Mała Emi” była zaangażowana w akcję oczerniania sędziów wypowiadających się przeciwko deobrej zmianie. Tomasz Szmydt został w 2019 roku odwołany z delegacji do KRS. Chwilę później prezes NSA podjął decyzję o czasowym odsunięciu od orzekania w stołecznym WSA.

