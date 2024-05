Pilna rozmowa Dudy z Zełenskim. Prezydent Polski złożył ważną deklarację

Andrzej Duda poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że odbył pilną rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent zdradził temat rozmowy. Jak ujawnił, złożył deklarację, że weźmie udział w zbliżającym się szczycie pokojowym, który zaplanowano na 15 i 16 czerwca. „Jesteśmy zjednoczeni w imię sprawiedliwego pokoju!” – zapewniła głowa państwa.

Krótki komunikat po rozmowach wystosowała także kancelaria Wołodymyra Zełenskiego. Jak czytamy w oświadczeniu, prezydent Ukrainy podziękował Andrzejowi Dudzie za „niezachwiane poparcie dla kwestii pokojowych oraz potwierdzenie obecności na szczycie w Szwajcarii”. „Omówiliśmy kroki mające na celu zapewnienie jak najszerszego udziału krajów Globalnego Południa. Jedynym możliwym pokojem jest ten, który będzie oparty na sprawiedliwych warunkach. Nasz szczyt pokojowy stanowi najlepszą okazję, aby to osiągnąć” – podkreślił ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski o szczycie pokojowym

Wołodymyr Zełenski przekazał, że w połowie czerwca, a dokładniej w dniach 15-16 odbędzie się pierwszy szczyt pokojowy. Szefowie państw i rządów z całego świata mają przyjechać do Burgenstock, niedaleko Lucerny w Szwajcarii. Według nieoficjalnych doniesień podczas spotkań ma zostać opracowana „mapa drogowa” włączenia Rosji w proces pokojowy.

„Szczyt będzie platformą do dyskusji nad sposobami osiągnięcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym” – podkreślił prezydent Ukrainy.



„Te wspólne zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych chronią wszystkie narody przed atakami i przemocą. Jest to nasza wspólna, globalna odpowiedzialność, żeby były one chronione poprzez rzeczywiste działania, a nie tylko słowa. O to właśnie chodzi w pierwszym szczycie pokojowym” – tłumaczył Wołodymyr Zełenski.



Rosja bez zaproszenia na ważny szczyt

Zaproszenia do udziału w szczycie nie otrzymała Rosja. Minister spraw zagranicznych Ukrainy wyjaśnił, że nie widział sensu w wysyłaniu zaproszenia do Moskwy. – Nasze podejście wynika z rzeczywistości i z doświadczeń, które zdobyliśmy w latach 2014–2022. Wtedy odbyliśmy prawie 200 rund rozmów z Rosją w różnych formatach, z mediatorami i dwustronnie. Nie przyniosły one żadnych skutków – komentował Dmytro Kułeba.

– Nie ma sensu, aby ktokolwiek z kręgu rosyjskich władz pojawiał się przy stole, jeśli nie ma pewności, że będzie on działał w dobrej wierze – podkreślił.

