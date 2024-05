Takiej wolty po politykach PiS się nie spodziewano. Sprawili niemałą sensację

6 maja po raz pierwszy zebrał się sejmik województwa małopolskiego nowej kadencji. Tuż po przeprowadzeniu ślubowania nowych samorządowców doszło do sporej sensacji. Jedynym kandydatem na marszałka województwa był Łukasz Kmita. Chociaż zaledwie kilka miesięcy temu polityk uzyskał mandat posła, Jarosław Kaczyński chciał, aby przeniósł się do małopolskiego samorządu. Jak informował Onet, Łukasz Kmita miał być forsowany na stanowisko przede wszystkim przez grupę polityków skupionych wokół Ryszarda Terleckiego. Z kolei sympatycy Beaty Szydło mieli stawiać raczej na utrzymanie stanowiska przez Witolda Kozłowskiego.

Małopolska. Łukasz Kmita przepadł w głosowaniu

– Nasz kandydat to stosunkowo młoda osoba, ale dała się poznać jako bardzo prężny, skuteczny samorządowiec, ale jednocześnie wszyscy go pamiętamy jako wojewodę małopolskiego, który działał w niezmiernie trudnych warunkach, m.in. pandemii – zachwalał Łukasza Kmitę jego partyjny kolega Rafał Stuglik.

Podczas głosowania doszło do wielkiej sensacji. Chociaż PiS ma większość w 39-osobowym sejmiku (Koalicja Obywatelska ma 12 mandatów, Trzecia Droga – 6) a Łukasz Kmita był ostatecznie jedynym kandydatem na marszałka, polityk będzie musiał obejść się smakiem. Po trwającej blisko 9 godzin sesji jego kandydaturę poparło zaledwie 13 z 38 obecnych radnych. 22 zagłosowało przeciw, natomiast dwóch wstrzymało się. Jeden głos był nieważny.

Część polityków tłumacząc się z głosowania podkreślało, że kandydat PiS na marszałka uzyskał słaby wynik w wyborach prezydenckich w Krakowie. Inni podkreślali, że jest posłem a nie radnym sejmiku. Radny KO Grzegorz Małodobry wypominał, że Łukasz Kmita to kandydat przywieziony w teczce.

Jan Duda wybrany jednogłośnie

Powody do zadowolenia może mieć natomiast Jan Duda. Ojciec prezydenta ponownie będzie sprawował funkcję przewodniczącego sejmiku. Jego kandydaturę jednogłośnie poparł cały klub PiS. W czasie swojej poprzedniej kadencji Jan Duda zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami. – Nie ma ideologii LGBT, jest ideologia gender i to jest ideologia, taka sama jak komunizm – komentował. Negował także negatywny wpływ smogu na ludzki organizm a opozycja zarzucała mu, że bezprawnie odracza obrady i nie dopuszcza polityków do głosu.

