Szefowa KE odwiedziła dom najsłynniejszego Polaka. „Zawsze będę pamiętać jego mszę”

Szefowa KE Ursula von der Leyen odwiedziła Polskę. Jednym z punktów jej wizyty było zwiedzanie domu rodzinnego Jana Pawła II.

„Jestem bardzo wzruszona moją wizytą w domu rodzinnym Jego Świątobliwości Jana Pawła II w Wadowicach. Zawsze będę pamiętać jego mszę w moim rodzinnym kraju związkowym, Dolnej Saksonii, gdy byłam młodą kobietą, w 1980 roku. Jego słowa pełne nadziei i pewności wywarły na mnie trwały wpływ” – napisała von der Leyen na Twitterze.

Von der Leyen zwiedziła dom Jana Pawła II

Podczas wizyty szefowej KE towarzyszyli szef MAP Borys Budka (KO) oraz poseł KO Marek Sowa.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z okazji wizyty ważnego gościa nakreśliło plany zwiedzania z przewodnikiem, w tym wgląd we wczesne życie Karola Wojtyły, przed jego pontyfikatem.

Po zwiedzaniu szefowa KE złożyła kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II. „To mocne przypomnienie naszych chrześcijańskich wartości i tego, jak pomagają nam radzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami w tym chaotycznym świecie” – mówiła o wizycie w muzeum.

We wtorek von der Leyen dołączy do premiera Donalda Tuska, aby przedstawić wizję Europy podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach we wtorek.

Dzień przed wizytą w Polsce szefowa KE ogłosiła przełomową dla naszego kraju decyzję. 6 maja Komisja Europejska zakończyła analizę sytuacji w zakresie praworządności w Polsce w kontekście procedury z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Komisja uznała, że „nie istnieje już wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności w Polsce w rozumieniu art. 7 ust. 1 TUE”.

Szefowa KE Ursula von der Leyen oceniła, że 6 maja rozpoczął się nowy rozdział dla Polski. „Uważamy, że po ponad 6 latach procedurę określoną w art. 7 można zamknąć. Gratuluję premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rządowi tego ważnego przełomu” –zaznaczyła.

