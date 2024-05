Jest pierwsza unieważniona matura. Uczeń wniósł telefon i sfotografował arkusz

Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik potwierdził medialne doniesienia, dotyczące złamania regulaminu egzaminu maturalnego. W rozmowie z Interią opowiedział, że uczeń wniósł na salę egzaminacyjną telefon komórkowy. Nadzorujący maturę nauczyciele nie zauważyli tego naruszenia na czas, jednak maturzysta sam dostarczył pogrążający go dowód.

Matury 2024. Pierwszy unieważniony egzamin

— Zdający sfotografował arkusz razem ze swoim numerem PESEL. Jego egzamin jest już unieważniony — stwierdził krótko Smolik. Zastrzegł jednocześnie, że mimo tej dyskwalifikacji, uczeń może nadal kontynuować egzaminy z innych przedmiotów. Nie ma co liczyć jednak, że otrzyma świadectwo maturalne w tym roku. — Sprawa jest zamknięta — podsumował szef CKE.

Egzaminy z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się o godzinie 9. Do sieci trafiły już informacje o tematach wypracowań, z którymi mierzyli się maturzyści. Do wyboru mieli oni albo „bunt i jego konsekwencji dla człowieka”, albo „jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka”.

W wypowiedzi pisemnej uczniowie musieli się odwołać do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz do wybranych kontekstów. Oficjalnie tematy poznamy po zakończeniu egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalny arkusz dopiero po godz. 14:00.

Radio Eska informowało, że krótsze zadania dotyczyły m.in. znajomości „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Zadaniem była ocena prawdziwości podanych stwierdzeń. W innym zadaniu można było zdobyć punkt za wyjaśnienie symboliki złotego rogu w „Weselu” Wyspiańskiego.

Kiedy matura rozszerzona z języka polskiego?

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 20 maja o godzinie 9:00. Aby uczeń zdał egzamin, musi uzyskać co najmniej 30 procent. Egzaminy ustne z polskiego rozpoczną się 11 maja i potrwają do 16 maja oraz od 20 do 25 maja.

