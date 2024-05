Nagły powrót zimy do Polski. IMGW ostrzega przed „trudną nocą”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed przymrozkami dla sześciu województw. Żółte alerty będą obowiązywać w całości na Warmii i Mazurach oraz w niektórych powiatach województw: podlaskiego (14), mazowieckiego (siedmiu), kujawsko-pomorskiego (sześciu), pomorskiego (15) i zachodniopomorskiego (pięciu).

Pogoda. IMGW wydało ostrzeżenia przed przymrozkami

Ostrzeżenia pogodowe IMGW będą obowiązywać od północy w nocy z wtorku 7 maja na środę 8 maja i będą aktywne przez sześć kolejnych godzin. Alerty mogą zostać przedłużone. Aktualny stopień i długość ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej można śledzić na stronach IMGW.

Według prognoz spodziewany jest spadek temperatury powietrza do około zera stopni Celsjusza, a przy gruncie termometry pokażą od minus trzech kresek do minus jednego st. C. Na alerty muszą zwrócić uwagę zwłaszcza rolnicy, sadownicy oraz leśnicy, którzy powinni zabezpieczyć swoje uprawy. „Przed Wami trudna i pracowita noc” – podkreślił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody na środę 8 maja

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków w najbliższej nocy słupki rtęci pokażą cztery, pięć stopni Celsjusza w pasie przez Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, Ziemię Łódzką, Wielkopolskie, po okolice Gorzowa Wielkopolskiego. Z kolei w pasie od Zielonej Góry, przez woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie na termometrach będzie siedem, osiem kresek.

Z kolei w ciągu dnia w środę najzimniej będzie na Podlasiu, Warmii, Mazurach i Pomorzu – od 12 do 15 st. C. Z kolei wyższa temperatura ma być w południowo-zachodniej Polsce – województewach lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Tam termometry mogą pokazać do 19 stopni.

