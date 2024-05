Znana aktorka z prośbą do Andrzeja Dudy, obok Donald Tusk. „Bydziecie fest rod”

– Nie trzeba się bać Śląska, nie trzeba się bać wspólnot etnicznych, nie trzeba się bać języka śląskiego. To jest wielkie dziedzictwo Śląska, Polski i Europy – powiedział Donald Tusk podczas wystąpienia inaugurującego Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. – Jeśli mówimy dzisiaj o tym, że musimy istotę Europy uchronić, to mówimy właśnie o takich sprawach jak nasza kultura, na przykład rzadkie języki. Mam nadzieję, że usłyszy to pan prezydent – dodał premier.

Tusk nawiązał do nieoficjalnych doniesień, zgodnie z którymi Andrzej Duda podjął decyzję, że nie podpisze ustawy o języku śląskim, przyjętej przez Sejm pod koniec kwietnia. Szef rządu zamieścił również w mediach społecznościowych krótkie nagranie z Grażyną Bułką, aktorką ze Śląska. „Podpiszcie, Panie Prezydyńcie ta ustawa. To sie biere dugopis i sie tak szkryflo, no” – napisał w opisie.

Ustawa o języku śląskim. Donald Tusk zwrócił się do Andrzeja Dudy

– Panie prezydyńcie Duda, zawżdy padocie żeście som prezydyntym wszyskich Poloków. I jo w to wierza. Beztoż wos prosza. Niy zapominejcie o nos, o Ślonzokach. Bydźcie tacy dobrzi i podpiszcie ta ustawa o jynzyku ślonskim. Bydziecie fest rod. My też bydymy fest rod – powiedziała aktorka. – Podpiszcie, panie prezydencie ta ustawa – dodał Tusk. – Ja no, no, no, no, no. To się biere dugopis i sie tak szkryflo, no – podsumowała Bułka.

„Jadymy durś” – odpowiedział na nagranie działacz mniejszości śląskiej i europoseł Łukasz Kohut. Według danych ze spisu powszechnego z 2021 roku, narodowość śląską deklaruje 585,7 tys. osób, z czego 231,8 tys. osób wskazuje ją jako „pierwszą”. Co więcej, 457,9 tys. osób wskazuje, że używa mowy śląskiej jako języka domowego, a 53,3 tys. osób twierdzi, że używa w domu wyłącznie tego języka.

