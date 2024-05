PiS ma nowy pomysł na przyciągnięcie wyborców. Kaczyński prosi o datki

Pod koniec kwietnia Jarosław Kaczyński przygotował specjalny list, który trafił do jego środowiska politycznego. Prezes PiS podkreślił, że „partia cieszy się nieprzerwanie największym zaufaniem Polaków, dzięki czemu wygrało po raz dziewiąty z rzędu”.

„Powyborczy kurz zdążył już jednak opaść. A to, co wczoraj było powodem do dumy, dziś staje się wielkim zobowiązaniem. Zobowiązaniem, które my, politycy, zaciągnęliśmy u milionów Polaków, mających nadzieję na Polskę silną, bezpieczną i suwerenną, na lepszą przyszłość swoich bliskich i naszej wspólnej ojczyzny” – stwierdził polityk dodając, że „mimo najwyższego poparcia PiS znalazł się w opozycji”.

PiS rusza z nową inicjatywą

W dalszej części listu Jarosław Kaczyński poinformował o szczegółach nowego projektu i jednocześnie zaapelował o jego wsparcie. Z informacji przekazanej przez prezesa PiS wynika, że nowo powstałe Stowarzyszenie Biało-Czerwonych ma „zrzeszać przede wszystkim ekspertów, a nie polityków”. „Wierzę, że podczas konferencji, seminariów i projektów organizowanych przez stowarzyszenie wykują się nowe idee i że wokół nich w najbliższych latach skupi się nasze środowisko polityczne” – ocenił.

Na czele organizacji stanęła Katarzyna Lubiak, radna PiS do sejmiku Mazowsza. Jej zastępcą został mianowany Krzysztof Szczucki, poseł PiS, który blisko współpracował z Mateuszem Morawieckim.

Jarosław Kaczyński prosi o finansowe wsparcie

Prezes PiS poprosił również o wsparcie finansowe dla nowej inicjatywy. „Choć cele stowarzyszenia są wzniosłe, to nie zostaną osiągnięte bez wsparcia finansowego, którego mogą mu państwo udzielić” – napisał polityk, dołączając do listu blankiet do wpłat na konto stowarzyszenia.

twitter

W dalszej części listu Jarosław Kaczyński oskarżył nowy rząd o „niszczenie państwowych instytucji”. Jak tłumaczył, „środowisko PiS musi pracować ze zdwojoną siłą, aby przetrwał duch wolności i solidarności, budowany przez Polaków wiele lat”. „Sam wsparłem tę inicjatywę i zachęcam, by uczynili państwo to samo. Wierzę, że ten wartościowy nowy ruch – z Państwa pomocą – stanie się początkiem czegoś wielkiego” – podsumował polityk.

Czytaj też:

Rezydencje „księgowej” ojca Rydzyka. Wiceminister sprawiedliwości: Przypadków nie dostrzegamCzytaj też:

Prestiżowa porażka PiS na Podlasiu. KO i Trzecia Droga przejmują sejmik