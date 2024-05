Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy? Do Andrzeja Dudy wpłynęła petycja

30 kwietnia 2024 r. do Andrzeja Dudy wpłynęła petycja. Jej autor zwrócił się do prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu rozszerzenie katalogu dni wolnych od pracy o 2 maja. We wskazanym dniu obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Petycja do Andrzeja Dudy ws. ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy na 2 maja

„W interesie publicznym wnoszę o rozszerzenie katalogu dni wolnych od pracy w ustawie o dniach wolnych od pracy przez wpisanie: 2 maja – Dzień Flagi jest świętem, który wyraża szacunek do polskich barw oraz symboli narodowych. Jest też częścią tzw. świąt majowych, podczas których nie tylko obchodzimy święto pracy, barw narodowych oraz Konstytucji 3 Maja, ale również spotykamy się i spędzamy ten czas w gronie rodziny i przyjaciół” – podkreślił na wstępie autor apelu.

„Święta majowe integrują Polaków bez względu na rasę, płeć, wiek, wykształcenie, wyznanie czy pochodzenie. Dlatego warto, aby obywatele celebrowali wszystkie święta majowe razem” – czytamy w drugiej części petycji. Nie wiadomo, kto wniósł apel, bo na stronie prezydenta zaznaczono, że nie ma zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu, w którego interesie petycja jest składana.

Dni wolne od pracy

Zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 r. dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja Święto państwowe, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada Wszystkich Świętych, 25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dzień wolny od pracy 11 listopada i Narodowe Święto Niepodległości przywrócono ustawą w 1989 r. W 1990 r. zniesiono dzień wolny 22 lipca i Święto Odrodzenia Polski oraz przywrócono jako dzień wolny 3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja.

