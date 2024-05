Niepokojące doniesienia od pięcioraczków z Horyńca. Mama o „kłopotach w raju”

Od przeszło miesiąca polsko-brytyjska rodzina Clarke wraz z jedenaściorgiem dzieci mieszka w Tajlandii. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Dominika Clarke na bieżąco relacjonuje, jak wyglądają pierwsze dni po przeprowadzce z Polski. Podekscytowana kobieta pokazywała m.in. nowy dom rodziny i najbliższą okolicę. Zapewniała, że nie tylko ona, ale i dzieci są zachwycone z powodu zmian, które zaszły w ich życiu. Jeden z ostatnich postów jest utrzymany w zupełnie innym tonie.

„Kłopoty w raju” – tymi niepokojącymi słowami Dominika Clarke rozpoczęła wpis zamieszczony w mediach społecznościowych. Rodzina słynnych pięcioraczków z Horyńca przeżywa właśnie swój pierwszy od momentu przeprowadzki do Tajlandii „prawdziwy sztorm, monsun oraz oberwanie chmury”.

W czasie tych trudnych warunków pogodowych doszło do niebezpiecznej sytuacji. Rodzice jedenaściorga dzieci mieli poważny wypadek. Mama nie wyjaśnia szczegółowo, co się stało, ale na podstawie filmiku zamieszczonego w mediach społecznościowych, na którym widać ulice pełne wody, można się domyślić, że doszło do jakiegoś wypadku samochodowego.

„Vince mocno przestraszony i poturbowany, raczej bez większych obrażeń, zdarta skora i siniaki i ogólnie obolały”- relacjonowała Dominika Clarke na Instagramie. Ona sama ucierpiała znacznie bardziej niż mąż. „Mam poważną kontuzję kolana, nie jestem w stanie nagrywać, bo ból jest przeraźliwy” – przyznała. Kobieta zapewniła, że „obojgu została udzielona pomoc i mają dobrą opiekę medyczną”.

Dominika Clarke miała problemy ze zdrowiem. Przeszła operację

Dominika Clarke już wcześniej miała poważne problemy ze zdrowiem. Ciąża do tego odbiła się na zdrowiu kobiety, że wylądowała na wózku inwalidzkim. Mama pięcioraczków w czasie ciąży uskarżała się na bóle kolan. Popsuły mi się kolana. Miałam operację na lewe kolano, które po prostu pękło. Jestem o kulach, a ponieważ moje ręce po operacjach cieśni nadgarstków nie są w stanie utrzymać mojego dość dużego ciała. Zakupiłam sobie pojazd wyścigowy i daję radę – wspominała Dominika Clarke.

