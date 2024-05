Znany ksiądz zaskoczył. Zdradził, co zrobi jak zostanie papieżem

Rozpoczął się sezon komunijny, a wraz z nim w głowach wielu Polaków znów pojawiły się pytania o odpowiednie prezenty dla dzieci, które wkrótce przyjmą sakrament. Ich rodzice zastanawiają się natomiast, jak ugościć swoich bliskich i coraz częściej decydują się na wystawne przyjęcia.

Początek sezonu komunijnego. Ksiądz krytykuje

O konsumpcyjnym podejściu do wydarzenia, które z założenia powinno mieć charakter duchowy, w rozmowie z o2.pl mówił ks. prof. Andrzej Kobyliński. – Gdybym został papieżem, to moją pierwszą decyzją byłoby skasowanie pierwszej komunii świętej w Polsce w obecnej wersji – stwierdził. Podkreślił, że prezenty i drogie restauracje nie powinny znajdować się w centrum zainteresowania.

Duchowny zaznaczył, że sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. – Trzeba radykalnie przerwać to szkodliwe zjawisko społeczne – przekonywał w rozmowie z portalem. Został także zapytany o to, na czym dzieci i ich bliscy powinni skupić się w tym szczególnym czasie. – Powinno to być wydarzenie duchowe, intymne, religijne, a nie konsumpcyjne, robione „na bogato” – wyjaśnił, podkreślając, że obecnie przynosi to „więcej złego niż dobrego”.

Pierwsza komunia. Duchowny wymienia zasady

Ks. prof. Kobyliński zaznaczył, że w niektórych miejscach uroczystości wciąż przypominają te sprzed lat. – W dniu powszednim, przy małej grupie, bez całej oprawy konsumpcyjno-finansowej. To wymaga zgody rodziców, odpowiedniego przygotowania – opisywał. Przyznał jednak, że są to „absolutne wyjątki”.

Rozmówca o2.pl wskazał również, jakie zmiany mogłyby sprawić, że sezon komunijny nabrałby znowu religijnego charakteru. Podkreślił, że dzieci powinny przyjmować sakrament w dzień powszedni, w niewielkich grupach i bez obecności fotografów. – Nie nowobogackie wesele, ale pierwsza komunia święta w wersji skromnej – podsumował.

