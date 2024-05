Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie sędziego Tomasza Szmydta

Taką decyzję podjęła Prokuratura Krajowa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego – ustaliło RMF FM. Rozgłośnia podaje, że podstawą śledztwa są przepisy Kodeksu karnego mówiące o szpiegostwie. Chodzi o §2 art. 130 – „Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

Z wcześniejszych doniesień RMF FM wynika, że służby sprawdzają jego ewentualne powiązania ze środowiskiem kiboli. Trwa ustalanie czy brał on udział w inspirowaniu wpływowych pseudokibiców do podgrzewania nastrojów antyukraińskich.

Ucieczka sędziego Szmydta. Jest ruch Prokuratury Krajowej

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ubiega się obecnie o azyl w Białorusi. W propagandowych mediach chętnie komentuje sytuację w Polsce. – Ta historia, która się dzieje w Warszawie jest nie do pojęcia. Co tam się wyprawia?! Na przykład do co pisał Radosław Sikorski. On może się obawiać o to, czy ktoś nie zacznie się przyglądać jego karierze. Kim jest jego małżonka, z kim jest powiązana, czyje interesy realizuje? Może się okazać, że wcale nie są to polskie interesy – mówił w wywiadzie z rosyjskim propagandystą Władimirem Sołowjowem.

Portal Onet podaje nieoficjalnie, że polski sędzia co najmniej od kilku miesięcy był w ścisłym zainteresowaniu ABW. Miał być też rozpracowywany przez kontrwywiad, który zbierał dowody pozwalającego na jego zatrzymanie =pod zarzutem prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz obcego państwa.

