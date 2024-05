Paraliż Warszawy 10 maja. Garść informacji dla kierowców i pasażerów komunikacji

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – wspólnie z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – w drugiej połowie kwietnia hucznie zapowiedzieli piątkową manifestację. Teraz pojawiły się najnowsze i najbardziej użyteczne informacje – szczególnie z perspektywy kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Rolnicy ruszą z pl. Zamkowego, by przejść wzdłuż Krakowskich Przedmieść, ul. Nowy Świat, ul. Świętokrzyskiej i ul. Marszałkowskiej. Potem dotrą do ronda Romana Dmowskiego, przejdą na aleje Jerozolimskie, skierują się na rondo Charlesa de Gaullea, ul. Nowy Świat i Plac Trzech Krzyży. Na koniec zatrzymają się przy ul. Wiejskiej, gdzie znajduje się kompleks budynków Sejmu.

Początek protestów o godzinie 12. Koniec o 22

Protesty zaczną się w południe, natomiast skończą dwie godziny przed północą. Hasło manifestacji? „Precz z »Zielonym Ładem«” – informują związkowcy. Dziennik.pl podaje, że szacowana liczba osób, które wezmą udział w piątkowym marszu to ponad 200 tys. rolników (choć wspierają ich także przedstawiciele innych branż – w przeszłości byli to m.in. górnicy, leśnicy, myśliwi, kierowcy czy pszczelarze).

Związkowcy zamierzają dostarczyć petycje dla przedstawicieli Komisji Europejskiej, a także kolejną kopię przekazać – marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni. Poruszono w niej kwestię odejścia od ZŁ i polityki ekologicznej, proponowanej przez Unię Europejską.

Warto, by kierowcy unikali ulic, przez które prowadzić ma manifestacja. Lepiej wybrać trasy biegnące wokół protestów – policja przewiduje możliwość tymczasowego zamknięcia niektórych tras. Jak informuje warszawski Zarząd Transportu Miejskiego, decyzje służb, podejmowane na bieżąco, mogą wpłynąć także na rozkłady jazdy.

Warszawa. Rozkład jazdy 10 maja

„Jeśli trzeba będzie zamknąć ruch w al. Solidarności w okolicach Placu Zamkowego, to tramwaje linii nr 4 i 20 pojadą przez Most Gdański” – czytamy. Trasa tramwaju nr 13 po stronie Woli przebiegała będzie w następujący sposób: Cmentarz Wolski – … – al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – Grójecka – Pl. Narutowicza (ale bez postoju). I dalej, po stronie Pragi Północnej: Kawęczyńska-Bazylika – … – Targowa – Ratuszowa – Ratuszowa-Zoo (lecz bez postoju) – podaje ZTM.

Tramwaj nr 23 po stronie Woli będzie prowadził przez: Nowe Bemowo – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Metro-Marymont (ale bez postoju). Natomiast po stronie Pragi Płn.: Czynszowa – … – 11 Listopada – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska) – lecz bez postoju.

W przypadku „26” po stronie Woli: Metro Młociny – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – księdza Jana Popiełuszki – Metro-Marymont (bez postoju). Zaś po stronie Pragi Płn.: Wiatraczna – … – Targowa – Ratuszowa – Ratuszowa-Zoo (ale bez postoju).

„Wyłączony zostanie ruch tramwajowy i autobusowy w Al. Jerozolimskich”

ZTM podaje, że autobus nr 160 „zawróci na wysokości Dworca Wileńskiego”, natomiast nr 190 „dojedzie z jednej strony do placu Bankowego, a od strony Marek (miejscowość od północy granicząca z Warszawą – powiat wołomiński) – tylko do skrzyżowania al. „Solidarności” z Targową”. Następnie „zawrócą na wysokości ul. Ząbkowskiej”.

W momencie, gdy uczestnicy manifestacji zbierali będą się na pl. Zamkowym, w międzyczasie „zablokowany może zostać przejazd ul. Miodową i Krakowskim Przedmieściem, a autobusy linii: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe” – czytamy. Gdy marsz ruszy, „zamknięty zostanie fragment Traktu Królewskiego i skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską (na objazdach dodatkowo linie: 106, 111 i E-2)”. Gdy będzie kierował się w stronę ul. Świętokrzyskiej, „wyłączony zostanie ruch tramwajowy i autobusowy w Al. Jerozolimskich oraz na ulicy Marszałkowskiej. Trasy tramwajów linii 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 zostaną podzielone na dwie części, a 4 i 35”.

Jak będzie wyglądał rozkład? Tramwaj nr 4: w obu kierunkach: Rondo Żaba – … – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – … Wyścigi, a w sytuacji zablokowanego torowiska w al. Solidarności: Rondo Żaba – … – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – S. Starzyńskiego – Most Gdański – Z. Słomińskiego – al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – … Wyścigi.

Natomiast nr 35: w obu kierunkach: Piaski – … – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Towarowa – Grójecka – S. Banacha – Banacha.

Do dyspozycji będą też inne autobusy

ZTM podaje także, że na objazdach spotkać będzie można inne autobusy, które kursują na tym obszarze i okolicach. To: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525. Kiedy uczestnicy dotrą pod Sejm – na objazdach będą dodatkowo linie 108 i 162.

Szef związku zawodowego: Zielony Ład zadłuży funkcjonowanie naszych gospodarstw rolnych

Szef rolniczej „Solidarności” – Tomasz Obszański – zapowiedział, że w marszu chodzi przede wszystkim o wyrażenie niezgody na politykę ZŁ. – Jest to marsz przeciwko tzw. Zielonemu Ładowi, który zadłuży funkcjonowanie naszych gospodarstw rolnych i gospodarstw rodzinnych. Zachęcam wszystkich państwa do wzięcia udziału. (...) Chodzi o to, aby była stabilność gospodarstwa, aby było bezpieczeństwo żywnościowe, aby zmiany klimatyczne – o których się mówi – były zmianami na dobre – powiedział w oświadczeniu, cytowany przez swiatoze.pl.

