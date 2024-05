W Sejmie trwa strajk okupacyjny. Domagają się spotkania z Tuskiem

– Ukraina zalewa nasz kraj produktami niebadanymi, nasze służby nie działają. Przyjechaliśmy tutaj z każdego województwa, żeby reprezentować rolników. Prosimy pana marszałka Hołownię, żeby umozliwił nam pokojowy protest w Sejmie. Chcemy wiedzieć, kto jest za nami, a kto przeciwko nam. Protesty na ulicach nie przyniosły skutków, przeszkadzały mieszkańcom. Chcemy się spotkać z premierem – mówili podczas konferencji prasowej przedstawiciele rolników. Protest odbywa się pod hasłem Precz z Zielonym Ładem



Członkowie związku Orka zapowiedzieli, że jeśli jeszcze dziś dojdzie do spotkania z Donaldem Tuskiem, to opuszczą budynek Sejmu. – Jeśli nie będzie woli dialogu, zostaniemy tutaj tak długo, jak będzie trzeba – stwierdzili dodając, że będą oczekiwać na szefa rządu tak długo, jak będzie trzeba, nawet jeśli oznaczałoby to konieczność nocowania w Sejmie.

W rozmowie z dziennikarzami rolnicy podkreślili, że nie są zwolennikami żadnej partii politycznej. Do Sejmu dostali się jednak dzięki posłom PiS i Konfederacji.

Warszawa. Protest rolników – utrudnienia

W piątek 10 maja w Warszawie ma się odbyć marsz pod hasłem „Precz z Zielonym Ładem”. Organizatorem demonstracji jest Solidarność. Do stołecznego ratusza zgłoszono manifestację w godzinach 12-22. Ma się ona rozpocząć na Placu Zamkowym. Trasa marszu 10 maja w Warszawie ma prowadzić przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, Rondo Dmowskiego, Aleje Jerozolimskie, Rondo de Gaulle'a, ponownie Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży.

Organizatorzy spodziewają się nawet 200 tys. osób. Szef „Solidarności” Piotr Duda przekonywał, że marsz będzie „apolitycznym protestem Polaków, którzy czują się zaniepokojeni i pokrzywdzeni szkodliwą polityką klimatyczną Unii Europejskiej”.

