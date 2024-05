Poseł wtargnął na mównicę. Zakłócił przemówienie Donalda Tuska

Donald Tusk wygłosił mocne przemówienie w Sejmie. Premier zabrał głos w debacie nad wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Premier nie szczędził gorzkich słów pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, odniósł się również do protestu rolników, który trwa na sejmowych korytarzach.

W pewnej chwili na mównicy pojawił się Paweł Rychlik. Poseł PiS nic sobie nie robiąc z uwag prowadzącego obrady Szymona Hołowni, położył koło Donalda Tuska kolorową tabliczkę. Widniał na niej napis: Stop podwyżkom od lipca. W tej samej chwili posłowie KO Jakub Rutnicki i Witold Zembaczyński ruszyli, aby zmusić przedstawiciela PiS do zejścia z podium.

– Proszę opuścić mównicę. Panie pośle, proszę to zabrać z mównicy. Kiedy ja prowadzę obrady to mównica jest miejscem sterylnym – zaapelował Marszałek Sejmu. Chwilę później Donald Tusk wziął tabliczkę do ręki i odwrócił ją na drugą stronę.

Happening posła PiS może go słono kosztować. Szymon Hołownia zapowiedział, że złoży do Prezydium Sejmu wniosek o ukaranie polityka za naruszenie powagi Sejmu. Pawłowi Rychlikowi grozi kara finansowa w wysokości nawet 12 tys. złotych.

